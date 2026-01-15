Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Militares españoles en un ejercicio (EMAD)

El Ministerio de Defensa ha lanzado una oferta pública para 2026 que contempla 11.913 nuevas plazas de acceso a las Fuerzas Armadas. Según informó el propio ministerio, esta medida responde al objetivo de alcanzar 127.500 militares en activo en 2029. El incremento de plazas apunta a revertir las pérdidas de efectivos acumuladas en años anteriores y asegurar la capacidad futura de la estructura militar española.

La decisión, que se inscribe dentro del denominado Objetivo de Capacidades Militares (OCM), busca garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con el personal necesario para cumplir sus compromisos en materia de defensa y seguridad. De acuerdo con los datos oficiales, el aumento de plazas permitirá dotar a los ejércitos y la Armada de nuevas capacidades.

El plan no solo busca incrementar el número de efectivos, sino también adaptar la estructura militar a las demandas de la seguridad contemporánea. Entre las áreas prioritarias figuran la ciberdefensa, el desarrollo de nuevas capacidades en el Ejército del Aire y del Espacio, y una mayor presencia en estructuras internacionales de mando y control, como la OTAN y la Unión Europea.

Imágenes de la videoconferencia en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado a los militares desplegados en el exterior con motivo del Día de la Fiesta Nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Alcanzar el compromiso de los 127.500 militares

El principal propósito del Ministerio de Defensa es cubrir las necesidades de personal previstas para los próximos años. Según los planes, el refuerzo en la oferta de empleo público de 2026 supone un incremento del 92,2% respecto a la cifra de 2017. De las 11.913 plazas ofertadas, 2.863 estarán destinadas al ingreso en los centros de formación de oficiales y suboficiales, mientras que las 9.050 restantes permitirán el acceso como militar de tropa o marinería, distribuidas en dos ciclos de ingreso.

La nueva oferta pública se enmarca en la estrategia establecida por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y pretende afianzar la plantilla militar para hacer frente a los retos emergentes. El compromiso del ministerio es mantener un ritmo de crecimiento estable hasta alcanzar el objetivo de 127.500 efectivos en el año 2029.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión.

Nuevas capacidades y revertir la caída

La cobertura adecuada de las necesidades de personal permitirá a las Fuerzas Armadas cumplir con los compromisos internacionales y responder a los desafíos tecnológicos y estratégicos del sector. Según las previsiones del Ministerio de Defensa, la estabilidad en el crecimiento de la plantilla facilitará la plena operatividad de las unidades y una mejor integración en los organismos multilaterales de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, la ampliación de plazas representa un paso relevante en el proceso de recuperación iniciado en 2018, cuando se adoptaron medidas para revertir la tendencia de mínimos históricos en la reposición de efectivos. Con este refuerzo, el Gobierno busca consolidar la posición de España en el ámbito de la defensa europea y global.

Según los datos difundidos, la medida pretende compensar los años en los que la tasa de reposición se situó en niveles mínimos, particularmente entre 2010 y 2014, cuando solo se cubría el 10% de las bajas. Durante ese periodo, la reducción de efectivos limitó la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y afectó a la presencia internacional de España en el ámbito de la defensa.