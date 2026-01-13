Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social

Protestas en Cuba por la crisis en agosto de 2025 (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

En medio de una crisis económica y social en Cuba que se extiende desde hace años, y tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro (uno de los principales sostenes de la dictadura de La Habana), el General Rafael del Pino, en representación del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC), emitió un comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas cubanas y al Ministerio del Interior en el que rechazó la usurpación de la soberanía nacional por la GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado empresarial controlado por la dictadura a través de las FFAA que maneja sectores clave de la economía) y en el que llamó a los militares a no reprimir a los ciudadanos que se manifiesten por la crisis humanitaria que atraviesa el país.

El mensaje, divulgado en el contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, está dirigido principalmente a los miembros de las fuerzas armadas cubanas y a la opinión pública nacional e internacional.

El texto señala que los militares cubanos han jurado defender la soberanía nacional, y no rendir lealtad a la oligarquía vinculada a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.). Según del Pino, la soberanía reside en el pueblo y no en un grupo selecto que, afirma, “se apropió de la soberanía de Cuba”. El comunicado aboga por una transformación del sistema actual hacia “una sociedad abierta, democrática, basada en leyes y economía de libre mercado ‘con todos y para el bien de todos’”.

Del Pino advirtió a los militares que, ante la eventualidad de que se ordene reprimir manifestaciones ciudadanas, deben rechazar tales directrices y “virar sus armas contra aquellos que den esas órdenes y quienes se presten a obedecerlas”. El ex general señaló que los verdaderos traidores a la patria serían quienes agredan al pueblo en nombre de intereses oligárquicos y no quienes se nieguen a reprimir movilizaciones pacíficas.

En el comunicado, del Pino hace una referencia histórica al recordar la colaboración de los mambises cubanos con los Rough Riders de Theodore Roosevelt en 1898, durante la guerra hispano-cubano-norteamericana. Sobre este antecedente, expresa que el MOC está dispuesto a tender la mano a Estados Unidos y a otros países si estos deciden “proteger con su fuerza militar las protestas populares de la fuerza bruta del estado mafioso”.

El mensaje finaliza con una advertencia a los miembros de las Fuerzas Armadas: quienes agredan al pueblo cubano al servicio de la oligarquía de GAESA serán considerados “traidores a la patria, su soberanía e independencia”. Del Pino concluye que “es hora de definiciones”, instando a los militares a tomar partido en el contexto actual del país.

Un bloqueo de una calle durante una protesta contra un apagón, después de abrir la calle al tráfico, en La Habana, Cuba. 19 de octubre de 2024. REUTERS/Norlys Perez

Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump endureció su postura al anunciar el cierre del suministro de petróleo venezolano a Cuba. Según un mensaje publicado por Trump en sus redes sociales, “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!: ¡Cero!”, reforzando la advertencia que durante la semana anterior había reiterado sobre el inminente colapso del gobierno cubano y sugiriendo que la salida de Maduro representa un golpe definitivo para La Habana. Información publicada por The New York Times indica que el crudo venezolano, una vez recibido por el régimen cubano, era en gran medida reexportado a China como vía para obtener ingresos en divisas. El acuerdo bilateral entre La Habana y Caracas, vigente desde 2006, establecía que Venezuela pagaba con petróleo los servicios profesionales que proveía el Estado cubano. A mediados de 2025, datos oficiales señalan que aproximadamente 13.000 médicos cubanos trabajaban en Venezuela, además de entrenadores, profesores, personal militar y de inteligencia enviados por La Habana como parte de la cooperación entre ambos países.