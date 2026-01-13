América Latina

Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social

Un comunicado encabezado por Rafael del Pino insta a los militares cubanos a rechazar la represión y señala a quienes obedezcan órdenes de violencia como traidores a la patria

Guardar
Protestas en Cuba por la
Protestas en Cuba por la crisis en agosto de 2025 (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

En medio de una crisis económica y social en Cuba que se extiende desde hace años, y tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro (uno de los principales sostenes de la dictadura de La Habana), el General Rafael del Pino, en representación del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC), emitió un comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas cubanas y al Ministerio del Interior en el que rechazó la usurpación de la soberanía nacional por la GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado empresarial controlado por la dictadura a través de las FFAA que maneja sectores clave de la economía) y en el que llamó a los militares a no reprimir a los ciudadanos que se manifiesten por la crisis humanitaria que atraviesa el país.

El mensaje, divulgado en el contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, está dirigido principalmente a los miembros de las fuerzas armadas cubanas y a la opinión pública nacional e internacional.

El texto señala que los militares cubanos han jurado defender la soberanía nacional, y no rendir lealtad a la oligarquía vinculada a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.). Según del Pino, la soberanía reside en el pueblo y no en un grupo selecto que, afirma, “se apropió de la soberanía de Cuba”. El comunicado aboga por una transformación del sistema actual hacia “una sociedad abierta, democrática, basada en leyes y economía de libre mercado ‘con todos y para el bien de todos’”.

Del Pino advirtió a los militares que, ante la eventualidad de que se ordene reprimir manifestaciones ciudadanas, deben rechazar tales directrices y “virar sus armas contra aquellos que den esas órdenes y quienes se presten a obedecerlas”. El ex general señaló que los verdaderos traidores a la patria serían quienes agredan al pueblo en nombre de intereses oligárquicos y no quienes se nieguen a reprimir movilizaciones pacíficas.

En el comunicado, del Pino hace una referencia histórica al recordar la colaboración de los mambises cubanos con los Rough Riders de Theodore Roosevelt en 1898, durante la guerra hispano-cubano-norteamericana. Sobre este antecedente, expresa que el MOC está dispuesto a tender la mano a Estados Unidos y a otros países si estos deciden “proteger con su fuerza militar las protestas populares de la fuerza bruta del estado mafioso”.

El mensaje finaliza con una advertencia a los miembros de las Fuerzas Armadas: quienes agredan al pueblo cubano al servicio de la oligarquía de GAESA serán considerados “traidores a la patria, su soberanía e independencia”. Del Pino concluye que “es hora de definiciones”, instando a los militares a tomar partido en el contexto actual del país.

Un bloqueo de una calle
Un bloqueo de una calle durante una protesta contra un apagón, después de abrir la calle al tráfico, en La Habana, Cuba. 19 de octubre de 2024. REUTERS/Norlys Perez

Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump endureció su postura al anunciar el cierre del suministro de petróleo venezolano a Cuba. Según un mensaje publicado por Trump en sus redes sociales, “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!: ¡Cero!”, reforzando la advertencia que durante la semana anterior había reiterado sobre el inminente colapso del gobierno cubano y sugiriendo que la salida de Maduro representa un golpe definitivo para La Habana. Información publicada por The New York Times indica que el crudo venezolano, una vez recibido por el régimen cubano, era en gran medida reexportado a China como vía para obtener ingresos en divisas. El acuerdo bilateral entre La Habana y Caracas, vigente desde 2006, establecía que Venezuela pagaba con petróleo los servicios profesionales que proveía el Estado cubano. A mediados de 2025, datos oficiales señalan que aproximadamente 13.000 médicos cubanos trabajaban en Venezuela, además de entrenadores, profesores, personal militar y de inteligencia enviados por La Habana como parte de la cooperación entre ambos países.

Temas Relacionados

cubacrisis en cubaMovimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia

Últimas Noticias

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

La autoridad electoral advirtió que la orden del Ejecutivo carece de efecto legal, denunció una posible usurpación de funciones y reafirmó que los resultados proclamados no pueden ser modificados fuera de los mecanismos constitucionales

El CNE de Honduras declaró

Marco Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

El encuentro, que se realizará en la sede del Departamento de Estado, abordará la cooperación en seguridad, el tema migratorio y el comercio, en un momento de alta tensión institucional tras las elecciones hondureñas

Marco Rubio recibe en Washington

Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó por USD 200 millones a unos 400 jubilados

Tras una alerta del FBI, esta jornada 49 detenidos serán formalizados en Iquique

Así operaba en Chile la

Más de la mitad de los chilenos respalda la intervención de Estados Unidos en Venezuela, según las encuestas

En tanto, un 58% cree que al país le irá “muy bien” con el presidente electo, José Antonio Kast

Más de la mitad de

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

El macabro hallazgo se investiga como un acto de intimidación ligado al crimen organizado

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del Chicle: por

Día Mundial del Chicle: por qué cada 13 de enero se festeja a la goma de mascar y su historia global

Policías frustraron un asalto en Martín Carrera tras estafa en redes: un ladrón murió

Empresario agrede por la espalda a médica en Miraflores tras reclamo peatonal

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Donald Trump anunció un arancel del 25% a socios de Irán: la relación de Colombia con ese país y qué le podría esperar

INFOBAE AMÉRICA
El CEO de Heineken dejará

El CEO de Heineken dejará el cargo el próximo 31 de mayo

Irán denuncia que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir

Elon Musk anuncia que el nuevo algoritmo de X será de código abierto a partir de esta semana

Lolita Flores, muy emocionada, confirma el embarazo de su sobrina Lola Orellana, hija de Rosario: "Que venga bien"

VÍDEO: 'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia' triunfan en los Globos de Oro 2026

ENTRETENIMIENTO

Así se preparó Julia Roberts

Así se preparó Julia Roberts para los Globos de Oro 2026

El hijo de David y Victoria Beckham les envió una carta legal antes de bloquearlos de redes sociales

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount por el acuerdo con Netflix

La ex esposa de Freddie Mercury no logra vender la mansión valorada en más de 40 millones que le dejó el cantante

“Hamnet”: dónde ver y todo sobre la película que ganó el mayor premio de los Globos de Oro