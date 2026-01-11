España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Varios militares durante el desfile militar de 2024. (Imanol Rimada/Europa Press)

Los jóvenes siguen sin atender la llamada para unirse al Ejército, y las Fuerzas Armadas sufren las consecuencias. El número de militares, lejos de crecer con el paso de los años, como sería necesario para cumplir con los compromisos internacionales, sigue disminuyendo. Los últimos datos del BOE, publicados el pasado 6 de enero, muestran una reducción de 823 profesionales.

Por el momento, los números no cuadran. La última convocatoria de plazas de tropa y marinería es de 4.500 plazas, pero hay que tener en cuenta los militares que abandonarán el ejercicio a lo largo de 2026. El secretario general de AUME, Iñaki Unibaso, tiene claro cuál es el problema: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”.

La dificultad para atraer a los jóvenes no adelanta un escenario muy positivo. Hace dos meses, el Observatorio de la Vida Militar alertó sobre el descenso del interés por la carrera militar. La ratio de solicitantes por plaza cayó de 27,9 en 2013 a 4,2 en 2024. El organismo advirtió que esta tendencia es “muy preocupante”. En esta misma línea argumentaba Unibaso, al ser preguntado por Infobae: El portavoz de la asociación señalaba que los jóvenes no quieren ir al Ejército, y que “los que tenemos se marchan para encontrar una mejor situación laboral”.

Imágenes de la videoconferencia en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado a los militares desplegados en el exterior con motivo del Día de la Fiesta Nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa)

El problema del número de militares

La cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en el mes de agosto dejó muchos titulares sobre la inversión en Defensa. Pedro Sánchez fue el principal opositor a alcanzar el 5% del PIB, recibiendo las críticas de Donald Trump por ello. Meses después, el Gobierno y la Alianza aseguraron que España había llegado al 2,1%, primera cifra acordada. No obstante, este no fue el único asunto al que se comprometió el Ejecutivo. Como adelantó El País, España habría aceptado sumar 14.000 militares de cara a 2035.

Conociendo la información más reciente, este pacto, aunque con margen de maniobra, resulta complicado de alcanzar. El último dato del BOE muestra que España ha pasado de tener 129.128 militares a 128.305, lo que supone una reducción de 823. Aunque la caída no es muy grande, teniendo en cuenta el número total, revela la dificultad para encontrar la fórmula con la que dar la vuelta a la situación y aumentar el número. Para 2029, se deberían haber sumado 7.000 efectivos al total del Ejército.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

Comparación con Europa

Al observar otros países del continente, queda claro que España no está avanzando con sus Fuerzas Armadas al mismo ritmo, en lo que se refiere a efectivos disponibles. Francia y Alemania, aunque es cierto que cuentan con una mayor población, superan con creces el número de militares, llegando a 264.000 y 184.324, según los datos más recientes de sus organismos públicos. Esto significa que Francia ha logrado mantenerse con respecto al año pasado, mientras que Alemania ha sumado unos 1.000 soldados.

En el caso de Italia, tiene un total de 165.000 soldados. Polonia es el caso más exagerado, por su cercanía con Rusia, con su plan de llegar a medio millón de militares y ser el Ejército líder de Europa. Por otro lado, más allá del número total, en los últimos meses Francia, Bélgica o Alemania han recuperado el servicio militar. En principio, es de forma voluntaria, pero ofreciendo un salario a cambio. Además, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que, de no llegar al número necesario, podría llegar a ser obligatorio. En el caso de España, la vuelta de la mili como solución sigue resultando inviable.