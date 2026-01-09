Cómo hacer pan de lentejas en casa, una receta muy fácil, saludable y sin gluten

El pan es un imprescindible en la dieta mediterránea, especialmente en la de los españoles. Ya sea en bocadillos, en tostadas, acompañando a un guiso o plato de cuchara... Las opciones para su consumo son infinitas, y también sus variedades. Aunque el consumo más habitual siga siendo el de las barras de trigo de siempre, la demanda está cambiando. Cada vez buscamos más alternativas, unas de mayor calidad en los ingredientes y también de mayor aporte nutricional.
Hay incluso quien prepara su propio pan en casa, asegurándose así de conocer al cien por cien los ingredientes y el proceso detrás de cada rebanada. Es lo que hoy haremos, utilizando como base una legumbre que nos permitirá renunciar por completo a las harinas de trigo. Las lentejas serán nuestras aliadas para ello, una leguminosa que hidrataremos en agua para luego licuar, consiguiendo así la base de un pan lleno de nutrientes y sabor.
En este sentido, podemos explorar diferentes opciones, ya que existen muchos tipos de lentejas; podemos usar lentejas verdes, marrones o rojas, aunque estas últimas son más suaves y se deshacen mejor al cocinarse, facilitando la preparación de este pan.
A las lentejas licuadas les añadiremos sal, aceite y especias, y también polvo de hornear, para conseguir una textura esponjosa más agradable. Para un extra de crunch y nutrientes, podemos añadir semillas de girasol, chía o sésamo a la mezcla antes de hornear. No hacen falta reposos ni esperas; solo 45 minutos de cocción en el horno serán suficientes para conseguir este original y nutritivo pan casero.
Receta de pan de lentejas casero
Esta receta consiste en licuar las lentejas remojadas y utilizarlas por sí mismas como masa para pan, lo que evita el uso de harinas tradicionales. El resultado es un pan compacto, proteico y con una corteza ligeramente crujiente. Puedes personalizarlo con semillas o especias para darle tu toque personal.
Tiempo de preparación
- Remojo de lentejas: 6 a 8 horas (o toda la noche)
- Preparación activa: 15 minutos
- Horneado: 40 minutos
- Enfriado: 20 minutos
Tiempo total aproximado: 7 a 9 horas (incluyendo remojo)
Ingredientes
- 1 taza de lentejas crudas (pueden ser verdes, pardinas o rojas)
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear (libre de aluminio)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (opcional)
- Semillas al gusto (sésamo, chía, girasol, etc., opcional)
- Especias al gusto (ajo en polvo, orégano, comino, etc., opcional)
Cómo hacer pan de lentejas casero, paso a paso
- Lava bien las lentejas y ponlas en remojo con agua fría durante al menos seis horas o toda la noche.
- Escurre y enjuaga las lentejas después del remojo.
- En una licuadora potente, mezcla las lentejas remojadas, el agua, la sal, el aceite (si decides usarlo) y las especias hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Añade el polvo de hornear e intégralo suavemente con una espátula. No batas demasiado después de añadir el polvo de hornear para que el pan suba bien.
- Vierte la mezcla en un molde para pan forrado con papel vegetal o ligeramente aceitado. Añade semillas por encima para dar textura y sabor.
- Lleva al horno precalentado a 180℃ durante 35 a 45 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. No abras el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que el pan baje.
- Saca del horno y deja enfriar antes de desmoldar y cortar. Es fundamental dejarlo enfriar completamente para que no se desmorone al cortarlo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente entre ocho y diez rebanadas, según el tamaño del molde utilizado.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90-110 kcal
- Proteínas: 5-6 g
- Grasas: 2-3 g
- Carbohidratos: 14-16 g
- Fibra: 3-4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de lentejas se conserva de tres a cinco días en refrigerador, bien cerrado en recipiente hermético. También puedes congelarlo en rebanadas durante hasta tres meses.