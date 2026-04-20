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Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

La oferta pública incluye 1.337 plazas de promoción externa y las 1.607 restantes se reservan a quienes opten a través de la promoción interna

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La jura de bandera presidida por el rey Felipe VI, a 12 de abril de 2024, en Baeza, Jaén. (Juan de Dios Ortiz / Europa Press)
La jura de bandera presidida por el rey Felipe VI, a 12 de abril de 2024, en Baeza, Jaén. (Juan de Dios Ortiz / Europa Press)

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria para el año 2026 de casi 3.000 plazas de oficiales y suboficiales tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, plazas a las que se puede acceder mediante promoción externa o interna. El Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye este lunes la resolución del proceso y establece que el plazo de presentación de la solicitud de admisión a los procesos de selección se abrirá este martes y se cerrará en 20 días.

El proceso selectivo se estructurará bajo el sistema de concurso-oposición. Para quienes opten por la vía de promoción externa, el Ministerio de Defensa exige en cada proceso una serie de requisitos que deben cumplirse desde la solicitud hasta la incorporación al centro docente militar. Se requiere, entre otros, tener nacionalidad española, y haber cumplido los 18 años. Es indispensable no estar privado de derechos civiles, carecer de antecedentes penales ni encontrarse incurso en procesos judiciales por delito doloso, conforme a las condiciones detalladas por Defensa.

La oferta concreta asciende a 2.944 plazas para ambas escalas. De ellas, 1.337 serán de acceso por ingreso directo, mientras que las 1.607 restantes se reservan a quienes opten a través de la promoción interna. Aproximadamente el 55 % de las plazas se destinan este año a la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas, cifra en línea con la de 2025. Además, se han incluido 1.261 plazas destinadas a personal de tropa y marinería para acceso a la escala de suboficiales, de las que el 80 % quedan reservadas a esta última escala y 120 plazas a quienes aspiren a la escala de oficiales.

Qué requisitos hay para acceder a las plazas de oficiales y suboficiales convocadas por Defensa en 2026

Además de la nacionalidad y los límites de edad establecidos, los candidatos no pueden haber sido expulsados de ninguna Administración Pública u órgano constitucional o estatutario por expediente disciplinario. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido inhabilitados de manera firme para el ejercicio de funciones públicas, ni quienes hayan causado baja en centros docentes militares en los supuestos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Defensa aclara que los excluidos de procesos previos por dar positivo en la detección de sustancias psicotrópicas o drogas podrán presentarse únicamente si ha pasado al menos un año desde la fecha de exclusión. Por otra parte, el personal militar no podrá haber dado positivo en análisis toxicológicos realizados durante el último año antes del cierre de solicitudes y no debe tener sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves en su historial militar individual.

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También existen restricciones para aspirantes con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, resoluciones por insuficiencia de condiciones psicofísicas o profesionales, así como para quienes posean tatuajes o inserciones incompatibles con los valores constitucionales o la imagen de las Fuerzas Armadas.

Además, no pueden acceder a una escala aquellas personas que ya formen parte de la enseñanza de esa misma escala tras haber resultado seleccionadas en procesos anteriores. En algunos puestos puede exigirse una titulación universitaria específica, aunque otros resultan accesibles solo con bachillerato.

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