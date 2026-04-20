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Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Fue en el tiempo que pasó en prisión provisional, detenido por su participación en la trama Gürtel

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Luis Bárcenas llegando a la Audiencia Nacional (EFE/ Fernando Villar)
Luis Bárcenas llegando a la Audiencia Nacional (EFE/ Fernando Villar)

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha declarado este lunes en el juicio por el ‘caso Kitchen’ y ha explicado que mientras se encontraba en prisión preventiva por el caso Gürtel se puso en contacto con otro preso que tenía conocimientos de ordenadores para que, en un permiso, accediera a su nube y destruyera una serie de documentos.

Las instrucciones se las dio en un papel, en el que indicaba que debía “destruir los audios de MR, es decir, Mariano Rajoy”. “No debe quedar nada, es mi compromiso”, ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo y afectado.

Ha relatado que cuando conoció a este interno, supo que tenía conocimientos de informática. “Me explicó que estaba relacionado con un delito de drogas, pero que era un genio de la informática y que se dedicaba a la encriptación”, ha explicado.

Por esta razón le hizo un encargo “puntual y remunerado”, para que accediera a cierta información que tenia en la nube y que “cumpliera unas órdenes que le fuera dando”. A cambio le tenía que pagar 4.000 euros.

(Noticia en ampliación)

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