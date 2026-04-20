De una exclusiva yeguada y dos campos de fútbol hasta una plaza de toros: así es el hogar de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla (MONTAJE INFOBAE).

En el corazón del Aljarafe sevillano, a escasos kilómetros de la capital andaluza, Sergio Ramos ha construido mucho más que una vivienda: un refugio personal donde convergen su vida familiar, sus negocios y su arraigo a la tierra. Su finca, conocida como ‘La Alegría’, situada en Bollullos de la Mitación, se ha convertido en el epicentro de su día a día lejos de los focos, un espacio donde desconectar del ritmo del fútbol y reencontrarse con lo esencial.

A lo largo de los años, el futbolista ha consolidado una carrera brillante dentro y fuera del campo, diversificando sus proyectos en distintas áreas. Sin embargo, en esta etapa de su vida, su núcleo familiar —junto a Pilar Rubio y sus cuatro hijos— ocupa el centro de todo. Es precisamente en esta finca donde encuentra el equilibrio entre su proyección pública y su intimidad.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla (INSTAGRAM).

Ubicada en un municipio que ha sabido crecer sin perder su esencia, Bollullos de la Mitación se presenta como un enclave ideal. Con poco más de 11.000 habitantes y a unos 20 minutos de Sevilla, ofrece tranquilidad, naturaleza y calidad de vida. Su patrimonio histórico, con lugares como la Ermita de Nuestra Señora de Cuatrovitas o la Iglesia de San Martín de Tours, refuerza el carácter tradicional de la zona, algo que encaja con el estilo elegido por el futbolista para su hogar.

Pero lo verdaderamente llamativo está dentro de ‘La Alegría’. Según Vanitatis, la propiedad se extiende sobre unas 44 hectáreas y cuenta con un perímetro completamente vallado por un muro de gran altura que garantiza la privacidad. En su interior se alza una imponente vivienda principal de más de 12.000 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y diseñada al estilo de los cortijos sevillanos: fachadas blancas, vigas de madera, azulejos tradicionales y detalles en forja negra.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla (YOUTUBE).

Un hogar hecho para el disfrute

Entre los elementos más destacados de la finca se encuentra su enorme piscina rodeada de jardines, un lago artificial con peces y aves, y amplias zonas verdes pensadas para el descanso. El exterior está concebido como un espacio de ocio completo, con campo de fútbol siete, pista de pádel e incluso una plaza de toros privada, reflejo de las aficiones del propio Ramos.

El interior de la vivienda no se queda atrás. La casa dispone de amplias estancias decoradas con un estilo rústico elegante, donde predominan los materiales naturales y piezas de arte contemporáneo. Destaca especialmente una gran sala de celebraciones con mesas de madera maciza, sofás de gran tamaño y una atmósfera pensada para reuniones familiares y eventos. También cuenta con una sala de proyecciones equipada con tecnología audiovisual, uno de los espacios favoritos para el ocio en familia.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla (INSTAGRAM).

Otro de los puntos más singulares es el porche principal, de inspiración andaluza, rodeado de vegetación y con vistas a las zonas exteriores, que sirve tanto como área de descanso como lugar de encuentro. A esto se suma un garaje amplio, zonas infantiles y espacios pensados para el día a día de una familia numerosa.

Su yeguada en el interior

Sin embargo, si hay un elemento que distingue esta finca del resto es su área ecuestre. En ella se encuentra la Yeguada SR4, uno de los proyectos empresariales más importantes del futbolista. Las instalaciones incluyen cuadras con decenas de boxes, pistas de entrenamiento, picaderos cubiertos y al aire libre, así como zonas específicas para el cuidado y entrenamiento de caballos de alto nivel. Entre ellos destaca Yucatán de Ramos, un ejemplar premiado internacionalmente.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla (INSTAGRAM).

Este espacio no solo representa una inversión, sino también una de las grandes pasiones del jugador. De hecho, la finca está diseñada para integrar esta actividad en su día a día, convirtiéndose en un auténtico complejo ecuestre de referencia.

La finca también ha sido escenario de momentos clave en su vida personal. En 2019, tras su boda en Sevilla, Ramos y Rubio celebraron allí una espectacular fiesta que transformó el lugar en un recinto similar a un festival, con noria, música en directo y atracciones, todo ello bajo estrictas normas de privacidad.

Sergio Ramos y Pilar Rubio en su boda, Sevilla, 2019 (INSTAGRAM).

No obstante, no todo han sido momentos felices. En 2023, la propiedad sufrió un robo mientras los hijos de la pareja se encontraban en su interior. Aunque no hubo daños personales, el suceso puso de relieve la exposición de este tipo de residencias, incluso contando con importantes medidas de seguridad.