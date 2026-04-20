Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Línea de envasado de Carbonell en Alcolea, en Córdoba. (Deoleo)

El grupo francés Lesieur evalúa una posible entrada en el capital de Deoleo, compañía española líder en la industria del aceite de oliva que controla un total de 29 marcas, entre ellas Carbonell (la más icónica), y Hojiblanca, Koipe, Elosúa y Giralda. Se trata de una información que ha adelantado el Corrierre della Sera, y es que Deoleo también cuenta con presencia en Italia a través de marcas como Bertolli y Carapelli. Este movimiento podría suponer un cambio relevante en la estructura de propiedad de uno de los principales actores del sector.

La capitalización de Deoleo alcanza los 160 millones de euros en la Bolsa de Madrid y la empresa opera en 68 países. De acuerdo con fuentes financieras citadas por el diario italiano, el grupo ha contratado al banco de inversiones William Blair para analizar opciones estratégicas. Además de Lesieur, la cooperativa española Dcoop y varios fondos de inversión han mostrado interés en la operación.

Aceite sostenible de Carbonell. (Deoleo)

Deoleo distribuye anualmente 158 millones de litros de aceite y emplea a más de 600 personas. En el año 2025, la compañía volvió a registrar beneficios tras su reestructuración financiera, obteniendo ingresos por 821 millones de euros, un margen operativo de 50 millones y un beneficio neto de 20 millones de euros. Actualmente, el 57 % del capital está en manos de los fondos CVC y Alchemy.

La hoja de ruta de Deoleo

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, destacó tras conocerse los resultados de la compañía de 2025 que se corroboraba la hota de ruta marcada. “Son la prueba tangible de que EVOO-lution es la hoja de ruta adecuada y que se ha ejecutado de forma rigurosa”, manifestó. Se trata de un plan diseñado por la empresa para acelerar el crecimiento rentable y crear valor de forma sostenible y autofinanciada, fijando un objetivo claro: generar aproximadamente 32 millones de euros de Ebitda recurrente adicional para 2028, independientemente del contexto sectorial.

“Hemos sabido transformar la recuperación del consumo en valor real, protegiendo nuestros márgenes a través de la innovación y la eficiencia operativa”, añadió Valdés.

Mirando hacia el próximo ejercicio, el directivo señaló como prioridad la consolidación del crecimiento y la búsqueda continua de generación de valor a través del plan estratégico de la compañía. Entre otras mejoras operativas también puso el foco en Estados Unidos, donde la demanda de aceite de oliva experimenta un aumento pese a los aranceles impulsados durante la administración de Donald Trump.

Las opciones que barajan los fondos de Deoleo

Según fuentes financieras consultadas por Il Corriere de la Sera, los actuales fondos propietarios han encargado al banco de inversión William Blair la evaluación de posibles alternativas estratégicas, entre las que se contempla la venta de la empresa. Al interés expresado por Lesieur se suma la posibilidad de que la cooperativa andaluza Dcoop vuelva a explorar una operación de este tipo, dado que ya lo intentó en el pasado y nunca ha escondido su interés por la sociedad.

De acuerdo con esas mismas fuentes, tampoco se descarta la aparición de un nuevo socio de carácter financiero. Dentro del sector oleícola, marcado por la volatilidad y los efectos derivados de factores climáticos, la visión compartida en el sector es que una gestión de tipo industrial resultaría más adecuada para abordar los retos presentes.

El grupo francés Lesieur ya cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión de marcas dentro del sector. El grupo Avril, al que pertenece, consolida ingresos por valor de 8.200 millones de euros y ostenta una posición destacada en el ámbito agroalimentario gracias a una cartera diversificada en la que figura también la firma italiana Costa d’Oro. Esta estructura empresarial refuerza la presencia del grupo en el mercado internacional del aceite de calidad.