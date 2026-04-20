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Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

El experto en derecho laboral recuerda que, según el Estatuto de los Trabajadores, las fechas deben acordarse con dos meses de antelación para evitar conflictos y demandas

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Gobierno oficializó el calendario de feriados para el 2025. (Foto: Difusión)
Un trabajador anota las fechas de sus vacaciones. (Foto: Difusión)

La planificación del descanso anual es uno de los momentos más relevantes en la organización del tiempo de trabajo, tanto para empleados como para empresas. Cada año, la llegada de la primavera activa un proceso en el que confluyen derechos laborales, necesidades productivas y previsión personal. En este contexto, conocer con precisión los plazos legales y los mecanismos de negociación resulta determinante para evitar conflictos y garantizar que el disfrute de las vacaciones se produzca en condiciones adecuadas.

Así, la advertencia de Juanma Lorente, abogado, sobre la gestión de las vacaciones de verano llega en un momento clave para miles de trabajadores. Según su explicación, la ley exige que las fechas estén pactadas con dos meses de antelación.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el acuerdo debe cerrarse dos meses antes del inicio del periodo solicitado. Esta obligación se recoge en su artículo 38, que regula el derecho a las vacaciones anuales retribuidas y fija tanto su duración mínima (30 días naturales) como la necesidad de que el calendario de vacaciones sea conocido con antelación suficiente.

El trabajador puede recurrir a los tribunales

Si un empleado espera demasiado y la empresa rechaza la petición, dispone de 20 días para presentar una demanda que le permita defender la fecha elegida ante un juez. Este plazo, también previsto en la legislación procesal laboral, tiene carácter perentorio, lo que significa que no puede ampliarse ni interrumpirse. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece un procedimiento urgente y preferente para estos casos, con el objetivo de que la resolución judicial llegue antes del periodo de vacaciones en disputa.

Un jefe y un empleado negocian los días de vacaciones. (Canva)
Un jefe y un empleado negocian los días de vacaciones. (Canva)

El procedimiento judicial, según advierte Lorente en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista), puede demorar debido a la saturación de los tribunales. Por eso, quienes planean sus vacaciones para el verano deben anticiparse y resolver cualquier desacuerdo lo antes posible. Cuanto antes se inicie el trámite, mayor será la probabilidad de que el juicio se celebre antes de la fecha prevista para el descanso. A ello se suma que, aunque el procedimiento es prioritario, en la práctica los tiempos pueden variar según la carga de trabajo de cada juzgado.

Negociación obligatoria y derechos del trabajador

Además, la normativa no permite que la empresa imponga unilateralmente las vacaciones. El abogado subraya que el derecho a pactar el periodo de descanso es irrenunciable, y que el reparto de 15 días para cada parte no existe en la ley. Esta creencia, muy extendida, carece de fundamento jurídico, por lo que la negociación debe ser siempre conjunta. De hecho, el propio artículo 38 establece que las vacaciones se fijarán “de común acuerdo”.

Además, muchos convenios colectivos desarrollan este marco general y pueden introducir criterios adicionales, como turnos rotatorios, preferencias por antigüedad o limitaciones en periodos de alta actividad, siempre dentro del respeto al derecho básico reconocido por la ley.

En paralelo, la normativa también contempla situaciones específicas, como la coincidencia de las vacaciones con bajas por incapacidad temporal o permisos por maternidad o paternidad, en cuyo caso el trabajador mantiene su derecho a disfrutar el descanso en un momento distinto. Estas previsiones, recogidas en la legislación y desarrolladas por la jurisprudencia, refuerzan la protección del derecho al descanso efectivo y adaptado a las circunstancias personales.

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