José Coronado aclara los rumores sobre su supuesta boda con Irene López: “No nos hemos casado”

José Coronado con su actual pareja, Irene López paseando en San Sebastián. (Raúl Terrel / Europa Press)

El actor José Coronado ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a una supuesta boda secreta con la actriz Irene López. Según ha podido confirmar la revista Lecturas, el intérprete ha desmentido tajantemente haber contraído matrimonio con su pareja, con quien mantiene una relación estable desde hace cuatro años.

La noticia, publicada inicialmente por el diario El Debate, aseguraba que la pareja habría dado un paso más en su relación de forma discreta. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El propio Coronado ha querido aclarar la situación, confirmando que no se ha celebrado ningún enlace y que continúan con su relación tal y como hasta ahora, marcada por la estabilidad y la discreción.

La historia entre ambos se remonta al rodaje de la serie Entrevías, donde coincidieron profesionalmente. Fue durante ese proyecto cuando surgió la conexión entre ellos, que poco a poco se transformó en una relación sentimental. A pesar de que siempre han intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, su romance salió a la luz en 2022 a través de unas imágenes publicadas por la revista ¡HOLA!.

José Coronado e Irene López en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una historia asentada y discreta

Desde entonces, las apariciones públicas de la pareja han sido escasas, aunque suficientes para evidenciar la buena sintonía entre ambos. Una de las más comentadas tuvo lugar durante el Festival de San Sebastián, donde fueron fotografiados mostrando una actitud cercana y cómplice. También destacó la presencia de Irene López junto al actor en la gala en la que recibió la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, entregada por Isabel Díaz Ayuso.

A lo largo de estos años, Irene López no ha ocultado el cariño que siente por el actor, aunque ambos han optado por una exposición pública muy limitada. En redes sociales, la actriz ha compartido en alguna ocasión mensajes personales que reflejan la solidez de su relación, siempre desde un perfil discreto.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la buena relación de Irene con los hijos de Coronado. Tanto Nicolás como Candela han mostrado públicamente su cercanía con la actriz, evidenciando la integración de López en el entorno familiar del intérprete. Nicolás Coronado, fruto de la relación del actor con Paola Dominguín, y Candela, nacida de su relación con Mónica Molina, han protagonizado en redes sociales algunos intercambios de mensajes que reflejan esta sintonía.

Pese a su consolidada trayectoria sentimental, José Coronado nunca ha pasado por el altar. A lo largo de su vida, ha mantenido diversas relaciones conocidas, pero siempre se ha mostrado reacio a formalizar legalmente sus vínculos. Su historia con Irene López no parece, por el momento, seguir un camino diferente en ese sentido.

José Coronado. (Europa Press)

Por su parte, Irene López cuenta con una amplia trayectoria profesional. Formada en la escuela de interpretación William Layton, ha participado en distintos proyectos tanto en televisión como en cine y teatro. En su filmografía figuran títulos como Mi otro Jon o El hombre de las mil caras, además de series como La que se avecina u Hospital Central. Próximamente, formará parte del reparto de El homenaje, una producción que también cuenta con nombres como Elsa Pataky, Juana Acosta, Luis Tosar y Miriam Giovanelli.