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Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este martes 21 de abril.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de abril

Precio de media: 45.31 euros por megavatio hora

Precio máximo: 87.8 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este martes 21 de abril, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 76.33 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.28 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.28 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 73.09 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.62 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.82 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.82 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 20.77 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.04 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.45 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 79.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.24 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.27 euros por megavatio hora.

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