Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Antes de llenar el depósito de tu vehículo, mira cuáles son el precio de los principales combustibles en distitnas ciudades de España este 20 de abril registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,617 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,019 euros el litro

Precio mínimo: 1,637 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,984 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,694 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,588 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,858 euros el litro

Precio mínimo: 1,685 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,968 euros el litro

Precio mínimo: 1,705 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,435 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,06 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,88 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,628 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,365 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,708 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,582 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.