La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Chevron será una de las petroleras estadounidenses más beneficiadas tras la captura de Maduro. REUTERS/Jessica Rinaldi.

La captura Nicolás Maduro por parte de EEUU abre un periodo de incertidumbre que afecta a los mercados financieros. Se empiezan a ver empresas y sectores que ganan con la crisis y otros que pierden debido a que Estados Unidos “no actúa únicamente por motivos ideológicos, sino por una combinación de factores como la energía, el control de rutas estratégicas, las materias primas y el reposicionamiento frente a China y Rusia”, señala Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. Factores que tienen que tener en cuenta los inversores a la hora de rediseñar sus carteras.

Entre las beneficiadas destacan las petroleras estadounidenses, ya que “años de corrupción, mala gestión y falta de inversión han dejado la infraestructura petrolera venezolana en ruinas”, explica Pinto. En este escenario, empresas como Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips poseen el capital, la experiencia y la capacidad técnica para reconstruir el sector.

“La oportunidad económica para estas empresas estadounidenses es enorme”, reconoce el analista, ya que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, mayores incluso que las de Arabia Saudí. Destaca entre estas compañías Valero Energy, que opera importantes refinerías a lo largo de la costa del Golfo de México. Sus instalaciones están especialmente adaptadas para procesar crudo pesado y con alto contenido de azufre, como el venezolano.

Dentro del grupo de productores, Chevron “parte con ventaja”, apunta Pinto, debido a que es ahora la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela bajo licencia del Tesoro de Estados Unidos, lo que la sitúa en una posición privilegiada para capitalizar la recuperación del sector cuando se normalicen las sanciones y los marcos legales.

Otras favorecidas son las grandes empresas de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes, debido a su experiencia en proyectos complejos de recuperación de yacimientos.

JP Morgan Chase será uno de los bancos americanos ganadores tras la crisis de Venezuela. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Bancos americanos

Los bancos estadounidenses también tendrán oportunidades a largo plazo derivadas de la reconstrucción de Venezuela que pueden aprovechar.

Desempeñarán un “papel crucial” para el apoyo económico de la reconstrucción de infraestructuras y en la “refinanciación de la enorme deuda venezolana”, que en los últimos días se ha disparado al alza ante la perspectiva de una mejora económica del país, incide Manuel Pinto.

Activos refugio: oro y plata

Dos activos que ya se han visto beneficiados con la captura de Maduro son el oro y la plata, que han aumentado su cotización en los últimos días a medida que los inversores prevén un aumento de los riesgos geopolíticos. “La crisis de Venezuela ha reforzado un contexto de incertidumbre global, en el que tradicionalmente el oro tiende a actuar como activo refugio”, puntualiza el analista.

El oro acaba de registrar su mejor rendimiento anual desde 1979, encadenando máximos históricos a lo largo del último año, lo que le ha permitido superar al dólar estadounidense como principal activo de reserva global.

Venezuela cuenta con 161 toneladas métricas de reservas de oro, equivalentes a unos 5,18 millones de onzas troy, valoradas en aproximadamente 22.000 millones de dólares a un precio de 4.300 dólares por onza. Cada incremento de 100 dólares en el precio del metal añade más de 500 millones de dólares al valor de estas reservas.

Imagen de archivo de lingotes de oro. REUTERS/Hiba Kola

Bitcoin

Otro de los ganadores será el bitcoin, ya que según recogen distintos informes, Venezuela podría haber acumulado un volumen significativo de bitcoin con un valor aproximado de 56.000 a 67.000 millones de dólares a precios actuales.

De confirmarse estas cifras, ”Venezuela se convertiría en uno de los mayores poseedores de bitcoin del mundo”, asegura Pinto, por lo que el impacto potencial sobre el mercado sería relevante, ya que si estos activos terminan bajo custodia estadounidense, atrapados en procesos judiciales o inmersos en prolongadas disputas legales, quedarían inmovilizados durante años y desaparecerían del mercado activo.

“En términos de mercado, el efecto sería significativo. Si alrededor del 3% del suministro total de bitcoin quedará bloqueado durante años, y teniendo en cuenta que solo entre 2 y 4 millones de bitcoin son realmente líquidos en cualquier momento, esto implicaría la retirada de entre el 15% y el 30% de la liquidez efectiva del mercado”, explica el analista, para quien un escenario de este tipo ayudaría a explicar el fuerte repunte del precio del bitcoin observado en 2026.

Bolsas de Latinoamérica

La bolsa venezolana registró el lunes una subida cercana al 50% en una sola sesión, reflejando que los inversores descuentan un cambio profundo en el modelo económico del país. Con esta remontada, el mercado anticipa la eliminación progresiva de controles, la reapertura al capital extranjero y un posible programa de privatizaciones.

Este movimiento ha tenido un efecto contagio en otros índices latinoamericanos, especialmente en países exportadores de materias primas. “Los acontecimientos en Venezuela subrayan además la creciente importancia del nacionalismo de los recursos, una tendencia de la que América Latina podría beneficiarse”, prevé Pinto.

Asegura que históricamente los mercados de América Latina han mostrado una fuerte correlación con los ciclos de las materias primas, y “las valoraciones actuales aún no reflejan plenamente el repunte de precios ni el potencial de apreciación adicional”.

En España viven cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos, una cifra que se ha multiplicado por diez en la última década, según las estadísticas oficiales

Tierras raras

Venezuela posee importantes reservas de minerales estratégicos como coltán, bauxita, níquel, hierro y otros elementos críticos para la industria tecnológica y la transición energética, por lo que en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, el acceso a estas materias primas cobra un valor geopolítico adicional.

“La apertura del sector minero venezolano a empresas occidentales permitiría diversificar las cadenas de suministro globales y reducir la dependencia de Asia, especialmente en materiales clave para baterías, semiconductores y sistemas de defensa”, subraya Pinto.

Empresas europeas de defensa

La decisión de Trump de entrar en Venezuela y capturar a su presidente ha reforzado en Europa la percepción de un entorno internacional más inestable, lo que incrementa en estos países la necesidad de aumentar sus partidas de gasto en defensa, fortalecer capacidades propias y reducir la dependencia estratégica de Washington.

Como resultado, “las empresas europeas del sector defensa podrían verse beneficiadas por nuevos programas de rearme, modernización de ejércitos y mayor cooperación dentro de la OTAN, especialmente ante el temor de que Estados Unidos priorice cada vez más sus intereses hemisféricos”, sostiene Manuel Pinto.

A ello se suma la que Estados Unidos ya no tenga urgencia por solucionar la guerra en Ucrania, lo que podría aplazar los acuerdos de paz durante un largo periodo de tiempo, obligando a los países europeos a seguir gastando grandes cantidades de dinero en el sector de la defensa.

Balancines petroleros en un campo agrícola cerca de Calgary, Alberta, Canadá. EUTERS/Todd Korol/Archivo

Los grandes perdedores

Entre los damnificados por la incursión de Donald Trump en Venezuela destacan las petroleras canadienses debido a que ese crudo es similar al venezolano, pesado y con alto contenido de azufre, y una parte significativa se refina actualmente en la costa estadounidense del Golfo de México, lo que hace que “la reapertura del flujo de petróleo venezolano introduce una competencia directa”, indica el experto de XTB.

Argumenta que los menores costes de transporte, la proximidad geográfica y la alineación política hacen probable que muchas refinerías estadounidenses prioricen el crudo venezolano frente al canadiense, presionando los márgenes de los productores de Canadá.

De hecho, tras conocerse los acontecimientos, las acciones de petroleras y empresas de servicios energéticos estadounidenses registraron subidas, reflejando expectativas de mayor actividad, mientras que los productores canadienses quedaron rezagados.

Petróleo y gas

El regreso de Venezuela al mercado energético global bajo influencia estadounidense podría alterar los equilibrios de oferta en el segmento de crudos pesados. Pinto subraya que un aumento sostenido de la producción venezolana añadiría presión bajista sobre los precios y reduciría la demanda de suministros alternativos procedentes de otros países productores.

“Aunque en la actualidad Venezuela solo produce un millón de barriles diarios, la posible inversión para la renovación de las instalaciones petrolíferas podría ayudar a triplicar esos números en los próximos años, como ya ocurrió en la década de los años 70”, advierte Pinto.

Además, la reactivación de la industria petrolera venezolana no se limitaría al crudo, incluiría gas natural asociado, productos refinados y exportaciones energéticas, lo que ampliaría el impacto sobre mercados regionales y globales.

El analista estima que los países y empresas energéticas que no formen parte de la órbita estratégica de Estados Unidos “podrían perder cuota de mercado en favor de productores alineados con Washington”.

Una llama que quema gas natural en una planta de tratamiento de crudo pesado operada por la petrolera estatal venezolana PDVSA. REUTERS/Carlos García Rawlins

Constructoras chinas

China ha sido durante años el principal comprador de petróleo venezolano y un socio clave en su deuda e infraestructuras y este modelo se ve ahora amenazado. Y más si se tiene en cuenta que Trump afirmó que Estados Unidos asumiría el control del proceso de reconstrucción del país y que empresas estadounidenses liderarían la recuperación de la industria petrolera, con ventas a compradores globales actuales y nuevos, sin mencionar a China.

“Este giro pone en riesgo tanto el suministro energético chino como la posición de sus grandes constructoras y financiadores, que podrían quedar excluidos de los grandes contratos de reconstrucción”, explica Pinto. Argumenta que los futuros de betún negociados en Shanghái repuntaron ligeramente, en un contexto en el que el mercado empieza a evaluar posibles tensiones en la cadena de suministro.

El betún, utilizado principalmente en carreteras, infraestructuras y obra pública, se produce a partir de crudos pesados, como el petróleo venezolano, del que China ha sido históricamente uno de los principales compradores.

La posible pérdida de acceso preferente a este crudo introduce un riesgo adicional para el sector constructor chino, ya que podría encarecer o limitar el suministro de un insumo clave para proyectos de infraestructura a gran escala.

Un cambio en los mercados financieros

Manuel Pinto incide en que la situación en Venezuela confirma que la geopolítica ha vuelto a ser un factor determinante para los mercados financieros: “Más allá del cambio de régimen, lo que está en juego es el control de recursos estratégicos, flujos energéticos y zonas de influencia en un mundo cada vez más fragmentado”.

Por ello, estima que los inversores tienen que tener en cuenta que en este nuevo entorno, “la alineación política y el acceso a activos reales pesan tanto como los fundamentos económicos tradicionales”. Por ello considera que entender estas dinámicas “será clave para identificar oportunidades y riesgos en los próximos meses”.