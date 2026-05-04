Detienen a un profesor por tocamientos a varios alumnos menores de edad en un colegio de Huelva

La investigación continúa por si hay más víctimas

La Guardia Civil ha detenido a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba, situado en la sierra de Huelva.

Por el momento, según han informado los agentes en un comunicado, son cuatro los alumnos menores de edad que han denunciado que el docente les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en algunas actividades extraescolares.

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Ingresa en prisión

Tras las investigaciones efectuadas y después de tomar declaraciones a los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre. El docente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.

Las investigaciones continúan por si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones.

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