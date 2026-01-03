Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”

Donald Trump ha anunciado la captura y traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro (REUTERS/Maxwell Briceno)

Llevaba varias semanas intuyéndose un desarrollo tal, y esta mañana de sábado, 03 de enero de 2026, se ha materializado finalmente. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha llevado a cabo ataques aéreos contra varios objetivos en el interior de Venezuela, entre ellos el Cuartel de la Montaña, en el que se encuentra el mausoleo de Hugo Chávez; y varios puntos en Caracas - incluyendo La Carlota, un aeródromo militar; y la base militar principal de Fuerte Tiuna -, Miranda, Aragua y La Guaira. Donald Trump habría dado la orden, según ha afirmado el medio CBS News citando fuentes de la administración estadounidense.

Más tarde, el presidente estadounidense informaba a través de Truth Social de que Nicolás Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se ha llevado a cabo en cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses. Llegarán más detalles. Habrá una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago”.

Desde Venezuela, y a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han confirmado que no tienen constancia del paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores, exigiendo del mandatario estadounidense que entregue una prueba de vida de ambos.