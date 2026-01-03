Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”

Llevaba varias semanas intuyéndose un desarrollo tal, y esta mañana de sábado, 03 de enero de 2026, se ha materializado finalmente. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha llevado a cabo ataques aéreos contra varios objetivos en el interior de Venezuela, entre ellos el Cuartel de la Montaña, en el que se encuentra el mausoleo de Hugo Chávez; y varios puntos en Caracas - incluyendo La Carlota, un aeródromo militar; y la base militar principal de Fuerte Tiuna -, Miranda, Aragua y La Guaira. Donald Trump habría dado la orden, según ha afirmado el medio CBS News citando fuentes de la administración estadounidense.
Más tarde, el presidente estadounidense informaba a través de Truth Social de que Nicolás Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se ha llevado a cabo en cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses. Llegarán más detalles. Habrá una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago”.
Desde Venezuela, y a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han confirmado que no tienen constancia del paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores, exigiendo del mandatario estadounidense que entregue una prueba de vida de ambos.
Santiago Abascal, líder de Vox, ha celebrado la captura de Maduro con un mensaje a través de su cuenta personal en X: “Hoy el mundo es un poco más libre”, ha valorado. “Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello”.
Ha aprovechado para lanzar un dardo al presidente del Gobierno: “Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán”.
Desde la cuenta oficial del grupo han trasladado un mensaje similar: “Ahora veremos a la mafia sanchista y a la izquierda corrupta hablar mucho de los derechos humanos... Pero durante años han sido cómplices y beneficiarios directos del régimen narcoterrorista de Maduro que ha torturado y oprimido ha su pueblo”.
La portavoz del Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, compartió su rechazo a la intervención y expresó su apoyo a la población venezolana. Bergerot afirmó: “Nada justifica la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra solidaridad con su pueblo y nuestro rechazo rotundo a las acciones del Gobierno de Trump”. Así lo manifestó en una publicación en la red social X, donde también defendió tanto la “legislación internacional” como el “derecho de los venezolanos a vivir en paz”.
En el Ayuntamiento de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, criticó la operación estadounidense sobre Caracas, señalando que supone una vulneración de la soberanía venezolana y que, en sus palabras, “busca esquilmar de nuevo su petróleo”. Maestre alertó además del impacto sobre la población civil y condenó lo que calificó como “esta nueva violación del Derecho Internacional”. En un mensaje en X, pidió el “fin inmediato de la agresión” y concluyó: “Hoy, como siempre, no a la guerra”.
La cuenta oficial de Más Madrid en X también se sumó a las críticas, calificando el ataque de Estados Unidos como “intolerable y una violación flagrante del Derecho Internacional”, y solicitó al Gobierno central que “exija el cese de la agresión y la protección de la población civil”.
La portavoz del grupo y ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que un ataque militar unilateral que vulnera la soberanía de un país es “injustificable”, sea en Palestina, Ucrania o Venezuela, y ha pedido “volver urgentemente” al derecho internacional.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha condenado también el ataque, que considera una “agresión militar criminal” de los EEUU contra Venezuela. “Condenamos los bombardeos de EE.UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela, en una agresión militar criminal que viola su soberanía y pone en riesgo a la población civil”, ha valorado a través de su cuenta personal en X. “Debemos unirnos frente a la guerra y el imperialismo. Solidaridad con el pueblo venezolano”, ha manifestado.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario del grupo, ha seguido la misma línea, acusando al presidente estadounidense de “ignorar la ley internacional”, llamando a mandatarios internacionales a poner un fin “inmediato” a los ataques contra Venezuela". “EE.UU. está bombardeando Venezuela. Donald Trump ataca a un país hermano, ignorando la ley internacional. Toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad internacional debe exigir de inmediato el fin de la agresión”, reza su mensaje.
Desde Sumar, han condenado “sin paliativos” los ataques, que consideran han venido precedidos de “graves violaciones” del derecho humanitario, en referencia a los asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes de droga en lanchas.
Debido a esto, el partido ha hecho un llamamiento “al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela”, algo que, han valorado, “desestabilizaría a toda América Latina”. “Los ataques constituyen una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas, una agresión unilateral injustificada, un acto de piratería imperialista contra un estado miembro de Naciones Unidas”, ha añadido.
Lamentan también que estos ataques hayan tenido lugar tras el mayor despliegue de buques de guerra y efectivos militares estadounidenses en el Caribe y “con la amenaza expresa de Trump de invadir Venezuela para apropiarse de su petróleo y recursos naturales, alegando, como mala excusa, la complicidad del gobierno de Nicolas Maduro con el narcotráfico”.
Al poco de conocerse la noticia sobre la captura de Maduro, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores emitían un comunicado “en relación a la situación en Venezuela”.
“El Ministerio de Exteriores está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región. En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país. El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien.
España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderacion, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis.
España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país".
Según fuentes del ejecutivo español, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha puesto ya en contacto con el embajador de España en Venezuela y asegura que toda la plantilla permanece a salvo.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se pronunciaba al poco de darse a conocer la noticia del ataque: “Quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza ahora te mentirán con Venezuela. El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces. Y así lo debe condenar este Gobierno. Que no haga el ridículo como con Guaidó”.
Desde Podemos, Irene Montero seguía una línea parecida: “Trump bombardea Venezuela. EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo. España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo”.
También del mismo corte ha sido la reacción de Ione Belarra: “EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela, España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde”.
Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España, ha destacado que, como vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, ha acudido a la Embajada de Venezuela para condenar la ilegal agresión de EEUU, valorando que España y la UE deben manifestarse “de inmediato” en contra de este ataque.
Desde el otro lado del espectro político, Santiago Abascal, líder de Vox, urgía a través de X al régimen “narcoterrorista de Maduro” a rendirse y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, “al que ha torturado sin descanso y con brutalidad”.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha mostrado también su “preocupación” ante la situación: “Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas”, ha señalado en un mensaje a través de su perfil en la red social X.