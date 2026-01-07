EEUU controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente con fondos bajo supervisión de Trump

EEUU afirmó que controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente” (BLOOMBERG/ARCHIVO)

Estados Unidos asumirá el control de la venta de petróleo venezolano de manera indefinida, gestionando los ingresos en cuentas bajo supervisión estadounidense, según anunció el secretario de Energía, Chris Wright, en una conferencia de Goldman Sachs celebrada en Miami. La medida, enmarcada en la reciente estrategia energética de la administración de Donald Trump, busca canalizar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia el mercado norteamericano y global, con el objetivo de utilizar los fondos para proyectos que, según Washington, beneficiarán tanto a Venezuela como a los Estados Unidos.

Wright precisó que el gobierno estadounidense pondrá en el mercado el crudo venezolano, comenzando con el petróleo almacenado y continuando indefinidamente con la producción futura. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright, quien subrayó que todas las ventas serán gestionadas directamente por el gobierno de Estados Unidos y los ingresos permanecerán en cuentas controladas por Washington.

El secretario de Energía aseguró que la administración estadounidense está coordinando estas acciones en colaboración directa con actores venezolanos, tras el anuncio público realizado el martes por Trump a través de la red social Truth Social. El mandatario republicano comunicó que el régimen chavista ha acordado entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los recursos obtenidos estarán bajo control de su administración para ser destinados a iniciativas que favorezcan a ambos países. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, declaró Trump en su mensaje.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS/ARCHIVO)

El plan contempla la utilización de buques de almacenamiento para transportar el petróleo venezolano, que será descargado directamente en puertos estadounidenses. Según un reporte de Reuters, funcionarios de Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar estos envíos, lo que podría implicar la reasignación de cargamentos inicialmente destinados a China y evitar recortes adicionales en la producción de PDVSA.

La decisión se produce después de la captura, el sábado pasado, del ex dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump estimó que en un plazo de 18 meses, las petroleras estadounidenses podrán reactivar el sector petrolero venezolano, que representa el 17 % de las reservas mundiales de crudo, pero cuya producción actual apenas alcanza el 1 % del total global.

Wright reconoció ante empresarios energéticos que la reconstrucción de la industria petrolera venezolana requerirá “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo”. No obstante, destacó la magnitud de la oportunidad al señalar que, incluso con la actual administración, Venezuela todavía produce entre 800.000 y 900.000 barriles diarios.

Donald Trump estima que en 18 meses las petroleras estadounidenses podrían relanzar la industria petrolera venezolana, vital para el mercado global de crudo

La medida surge en un contexto de presión internacional que llevó a la captura de Maduro y tras el endurecimiento del bloqueo estadounidense impuesto en diciembre, el cual había dejado millones de barriles de crudo venezolano acumulados en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportación.

Actualmente, el flujo de petróleo venezolano hacia Estados Unidos está limitado a las operaciones de Chevron, principal socio de PDVSA, que exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios bajo licencia especial. El nuevo plan prevé que los ingresos de las ventas sean gestionados desde la presidencia estadounidense y contempla, paralelamente, la posibilidad de realizar subastas y otorgar licencias especiales a otros socios de PDVSA, como Reliance, CNPC, Eni y Repsol.