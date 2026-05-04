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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 4 al viernes 8 de mayo: Leonor interroga a Pedrito y Alejo admite haber matado a Domingo

La ficción diaria de La 1 vive sus días más intensos después de que Bárbara haya aceptado investigar con Luisa el paradero del hijo de Adriana

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Bárbara descubre algo en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Bárbara descubre algo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La ficción diaria Valle Salvaje retoma su emisión habitual tras el parón por el festivo del 1 de mayo con una semana clave para el desarrollo de su tercera temporada. Del lunes 4 al viernes 8 de mayo, los capítulos 407 al 411 llegan cargados de secretos, tensiones familiares y giros que prometen alterar el equilibrio en el valle.

Episodio 407 del lunes 4 de mayo

La semana arranca con un clima de sospecha creciente. Hernando mantiene sus dudas sobre Victoria, cuyo comportamiento reciente no pasa desapercibido. La tensión se intensifica cuando Bárbara decide encararla directamente, exigiendo explicaciones por su actitud hacia Adriana. Este enfrentamiento marca uno de los momentos más relevantes del episodio, ya que Victoria, acorralada, parece dispuesta a sincerarse con su sobrina en un impulso emocional que podría destapar verdades ocultas. El capítulo plantea así un punto de inflexión en la relación entre ambas, con posibles consecuencias para el resto de personajes.

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'Valle Salvaje': Mercedes se rompe por Dámaso. (RTVE)
'Valle Salvaje': Mercedes se rompe por Dámaso. (RTVE)

Episodio 408 del martes 5 de mayo

La presión sobre Alejo aumenta considerablemente. Enriqueta vuelve a situarlo contra las cuerdas, consciente de que su silencio esconde algo importante. El joven, visiblemente afectado, lucha contra la tentación de confesar aquello que le atormenta. Paralelamente, Leonor continúa con su particular investigación sobre el parto de Adriana. Su insistencia la lleva incluso a interrogar a Pedrito, lo que despierta interrogantes sobre sus verdaderas intenciones.

Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 409 del miércoles 6 de mayo

La trama se amplía con nuevas alianzas y descubrimientos. Hernando pide a José Luis que deje a un lado sus conflictos con el duque y centre sus esfuerzos en investigar qué esconden Victoria y Dámaso. Esta petición abre una línea de investigación que podría resultar decisiva. Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven un momento de felicidad e intimidad que contrasta con la tensión general del relato. Sin embargo, en palacio, una revelación impactante amenaza con cambiar para siempre el destino de esta pareja, introduciendo un giro dramático que marcará los próximos episodios.

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'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)

Episodio 410 del jueves 7 de mayo

La jornada del jueves combina intrigas domésticas con conflictos emocionales. Amadeo protagoniza varias maniobras en la cocina que no pasan desapercibidas y que provocan la reacción tanto de Braulio como de don Hernando. Estas “triquiñuelas” generan sorpresa entre los presentes y añaden un toque de tensión en un entorno aparentemente cotidiano. Por otro lado, Leonor recibe el asesoramiento de Enriqueta, quien finalmente logra quebrar la resistencia de Alejo. Este momento resulta clave, ya que acerca al personaje al límite y deja en el aire una pregunta inquietante: ¿está a punto de derrumbarse el más joven de los Gálvez de Aguirre?

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)
Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Episodio 411 del viernes 8 de mayo

El cierre de la semana llega con una confesión determinante. Alejo admite haber acabado con la vida de Domingo en defensa propia, aunque deja entrever que aún oculta parte de la verdad. Esta revelación no pone fin al conflicto, ya que Enriqueta continúa presionándolo con preguntas sobre Evaristo, intensificando el suspense. Además, Luisa escucha una conversación que podría cambiar su percepción de todo lo ocurrido.En paralelo, surge un nuevo misterio: María y Leonor desaparecen del palacio sin dejar rastro, lo que genera inquietud entre los habitantes del lugar. Su ausencia abre una incógnita que apunta a convertirse en una de las tramas centrales de los próximos capítulos.

Rafael y Pedrito en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Rafael y Pedrito en 'Valle Salvaje' (RTVE)

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