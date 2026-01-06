Por qué los mercados reaccionaron eufóricos el día después de la caída de Maduro

Los mercados celebraron la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de EE.UU. REUTERS/Tyrone Siu

Los mercados tuvieron una jornada de fiesta luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano. Más allá de la lógica y muy fuerte suba que tuvieron los bonos defaulteados de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, prácticamente ningún activo quedó afuera de la euforia.

El barril de petróleo fue uno de los que dio la nota. Muchos esperaban una caída por un eventual gran regreso de Venezuela al mercado, tratándose del país de mayores reservas de crudo comprobadas a nivel global. Con 300 billones de barriles potenciales, supera incluso a potencias como Arabia Saudita.

Sin embargo, los expertos en el sector advirtieron que el escenario de una explotación del petróleo venezolano a gran escala podría demorar años y cifras enormes de inversión. Se llegó a calcular que serán necesarios desembolsos por más de USD 100.000 millones en los próximos diez años por parte de las principales petroleras.

El petróleo WTI finalmente terminó con una suba leve hasta los USD 58. Por ahora es más fuerte el poder de los países petroleros que integran la OPEC para abrir o cerrar la canilla de la producción, con el objetivo de evitar un mayor derrumbe de los precios.

La evolución de las operaciones petroleras en Venezuela. (Fuente: Bloomberg)

Desde temprano, Wall Street abrió con fuertes subas y se mantuvo firme durante toda la jornada. El índice Dow Jones, que agrupa a las empresas más tradicionales de Estados Unidos, subió 1,2% y tanto el sector petrolero como el de infraestructura fueron los más beneficiados.

En este caso hay dos lecturas que confluyen. Por un lado, los inversores festejaron una clara victoria del gobierno de Donald Trump, que tomó una decisión arriesgada pero que al menos en una primera instancia salió de acuerdo a lo esperado. Al mismo tiempo, también impulsaron a Wall Street algunas empresas que específicamente podrían beneficiarse de los futuros negocios petroleros que emergen en Venezuela.

Chevron, con una suba de 6,7%, fue una de las compañías del sector más beneficiadas. Se trata de una firma con importante presencia en el mercado venezolano. La principal empresa compradora de petróleo venezolano en Estados Unidos, Valero Energy, trepó 9,2% también ante la perspectiva de un fuerte aumento del volumen futuro de negocios.

Al mismo tiempo, treparon otros activos como el oro, que retomó su tendencia alcista con una ganancia de más de 2%. El Bitcoin no se quedó atrás y tomó impulso en lo que es un gran arranque del año: terminó el 2025 en niveles de USD 88.000 y ayer tocó los USD 94.000.

Venezuela es el país de mayores reservas de crudo comprobadas a nivel global. (Fuente: Bloomberg)

Algunos lo interpretaron como una búsqueda de refugio ante el aumento de las tensiones geopolíticas tras la caída de Maduro. Otros, sin embargo, lo ven como una continuidad de lo que fue una tendencia fuerte el año pasado: la debilidad del dólar a nivel global, que obliga a buscar otros activos como opción para proteger poder adquisitivo.

El mercado local no se quedó al margen de los episodios del fin de semana. Las acciones bancarias fueron las más beneficiadas, aprovechando el clima optimista de los inversores. Se trata de los ADR que sirven como puerta de entrada para los que quieren tomar mayores participaciones en Argentina. Banco Galicia subió 5%, Macro 4,2% y Supervielle arriba del 5%.

En cambio, las petroleras tuvieron comportamientos más flojos. Especialmente fue afectada la acción de Vista Energy, que desarrolla toda su actividad en petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. El papel cayó 3,1%, aunque llegó a estar 4,5% abajo. YPF también operó en negativo casi toda la jornada, pero terminó neutra.

Por ahora no queda claro cuál es el efecto de la reaparición de Venezuela en el mercado. En el corto plazo no parece que vaya a afectar las perspectivas de desarrollo energético de Argentina, pero es cierto que el ritmo de producción dependerá del ritmo del futuro del precio del petróleo.

La otra gran ganadora entre las empresas argentinas fue Mercado Libre, aunque obviamente tiene una facturación diversificada en la región. La expectativa de mayores negocios ahora en Venezuela impactaron positivamente en el papel. También se benefició de subas del mercado brasileño, donde es el principal jugador del negocio de comercio electrónico.