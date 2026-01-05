España

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 5 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

A continuación, te mostramos el precio del oro en España este 5 de enero.

Los últimos movimiento en el precio del oro

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 121,79 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 119,08 € y el máximo de 121,89 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 121790 €.

Un activo de refugio durante las crisis

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

Los movimientos del metal en 2025

El oro es una inversión
El oro es una inversión segura a largo plazo y su valor generalmente se mueve contrario a los mercados bursátiles (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet pone en alerta naranja a varias comarcas de Asturias y Cataluña por nieve y viento

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Tus emociones funcionan como un termostato, están todo el rato escaneando tu entorno y tu mente”

En enfoque de aprendizaje y normalidad ante los errores ayuda a que las respuestas emocionales no se traduzcan en frustración, ansiedad y agotamiento mental en la vida cotidiana

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Tus emociones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

“Cualquier solución no puede venir impuesta por el exterior, menos por la fuerza. Tiene que ser por parte de los venezolanos y tiene que ser pacífica”, ha explicado el ministro

Albares denuncia el “precedente” que

Alba Carrillo reabre las heridas familiares de los Bosé al cuestionar la última elección de Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé

La artista ha tomado una llamativa decisión con respecto a su nueva maternidad y la modelo se ha quedado más que sorprendida

Alba Carrillo reabre las heridas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares denuncia el “precedente” que

Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

Comienza la ofensiva judicial contra Zapatero con una querella ante la Audiencia Nacional por su presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La campaña navideña no impulsa el empleo al cierre de diciembre: solo se afilian 19.180 personas aunque el paro se reduce en 16.291

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 5 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 5 de enero: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’