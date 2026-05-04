España

El príncipe Guillermo publica sus ingresos y pagará más de ocho millones en impuestos pese a no estar obligado

El heredero británico da un paso poco habitual en la Casa Real al hacer pública su declaración de la renta y su contribución fiscal

Guardar
El príncipe Guillermo en una imagen de archivo. ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS
El príncipe Guillermo en una imagen de archivo. ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

El príncipe Guillermo todavía está lejos de asumir el trono de Reino Unido, pero lleva un tiempo realizando diferentes acciones que demuestran por dónde quiere llevar enfocar la monarquía cuando llegue su momento de lucir el título de rey. En un gesto poco frecuente dentro de la monarquía británica, el príncipe de Gales ha hecho pública su declaración de ingresos, dejando claro cuánto dinero gana y cuánto está dispuesto a pagar en impuestos, aunque no tenga la obligación de hacerlo.

La cifra no ha pasado desapercibida: entre cinco y siete millones de libras en concepto de impuesto sobre la renta, lo que equivale a más de ocho millones de euros. Un movimiento que lo sitúa entre los mayores contribuyentes del Reino Unido y que, sobre todo, lanza un mensaje claro en un momento delicado para la institución.

PUBLICIDAD

Detrás de estos ingresos está una de las grandes claves de su patrimonio: el Ducado de Cornualles. Esta histórica propiedad, creada en el siglo XIV para garantizar la independencia económica del heredero al trono, se ha convertido hoy en una potente maquinaria financiera. Hablamos de una cartera que incluye tierras agrícolas, locales comerciales e incluso derechos sobre zonas costeras, y que está valorada en más de mil millones de libras.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el Hospital Charing Cross (Instagram)
Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el Hospital Charing Cross (Instagram)

Desde que Carlos III accedió al trono, Guillermo asumió el control total del ducado. Y los números hablan por sí solos: en el ejercicio fiscal 2023-2024, el primero bajo su gestión completa, el patrimonio generó un superávit récord de aproximadamente 23,6 millones de libras. De esa cantidad, una parte significativa —unos 13,5 millones— es la base sobre la que se calcula su contribución fiscal.

PUBLICIDAD

Una ‘tradición’ que comenzó en los años 90

Lo más llamativo no es solo la cifra, sino el hecho de que este pago no es obligatorio. Existe un acuerdo heredado de tiempos de Isabel II que exime tanto al monarca como al heredero de tributar por los ingresos procedentes de estos ducados. Sin embargo, desde los años noventa, la familia real británica optó por pagar voluntariamente impuestos, aplicándose el tipo máximo del 45%. Una tradición que Guillermo no solo mantiene, sino que ahora decide hacer visible.

Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain
Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain

Este gesto llega en un momento especialmente sensible. En los últimos meses, el Ducado de Cornualles ha estado en el foco mediático tras varias informaciones que cuestionaban algunas de sus prácticas, como el alquiler de terrenos a instituciones públicas, incluyendo servicios esenciales. Un asunto que ha generado críticas y ha reabierto el debate sobre el papel económico de la monarquía en pleno siglo XXI.

Consciente de este contexto, Guillermo parece decidido a marcar distancias y proyectar una imagen más moderna y responsable. Entre las medidas adoptadas, ha eliminado ciertos alquileres a servicios comunitarios y ha intentado reforzar la idea de que su gestión está alineada con valores más sociales. Aun así, no todas las controversias han desaparecido.

El paso de hacer públicos sus ingresos supone también un cambio generacional evidente. Mientras Isabel II nunca detalló su contribución fiscal, Carlos III sí lo hizo en su etapa como príncipe de Gales, aunque de forma más limitada. Ahora, Guillermo da un paso más en esa línea de transparencia, adaptándose a una sociedad que exige cada vez más claridad a sus instituciones.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Eso sí, no todo está completamente despejado. Algunos expertos señalan que todavía existen zonas grises, especialmente en lo que respecta a los gastos deducibles o al destino final de los ingresos del ducado. Unos detalles que siguen sin conocerse con exactitud y que alimentan el debate sobre si este modelo encaja en la realidad actual.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaPríncipe GuillermoEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

El exministro declara este lunes en el juicio por el caso mascarillas

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Tarta de hojaldre con cerezas, un postre facilísimo para disfrutar de la fruta de la temporada

Este pastel de sabor primaveral se compone de una base de hojaldre rellena con una capa de crema pastelera casera y una cobertura de cerezas frescas

Tarta de hojaldre con cerezas, un postre facilísimo para disfrutar de la fruta de la temporada

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 4 al viernes 8 de mayo: Leonor interroga a Pedrito y Alejo admite haber matado a Domingo

La ficción diaria de La 1 vive sus días más intensos después de que Bárbara haya aceptado investigar con Luisa el paradero del hijo de Adriana

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 4 al viernes 8 de mayo: Leonor interroga a Pedrito y Alejo admite haber matado a Domingo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Detienen a un profesor por tocamientos a varios alumnos menores de edad en un colegio de Huelva

Las víctimas han denunciado que los hechos ocurrieron durante las clases y en algunas actividades extraescolares

Detienen a un profesor por tocamientos a varios alumnos menores de edad en un colegio de Huelva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

Inspector Morocho, el hombre que rechazó el FBI para chapotear en las cloacas de Kitchen sin equipo y entre presiones: “Tenías que estar muerto”

Los recortes de Trump en Europa no se limitan a los soldados: preocupan los misiles de largo alcance que Alemania quiere para disuadir a Rusia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev