España

Una mujer consigue reunir a más de 30.000 personas en cafeterías para lidiar con la soledad: “20 minutos de conversación pueden salvarte el día”

La iniciativa de Alex Hoskyn ha llevado a miles de desconocidos a más 750 espacios repartidos por todo el país

Guardar
Una mujer británica reúne a
Una mujer británica reúne a más de 30.000 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse a compartir un de café puede parecer un gesto cotidiano, pero para miles de británicos ha significado mucho más que una charla pasajera. La iniciativa Chatty Café, nacida de una vivencia personal, demuestra cómo una idea sencilla puede transformar la rutina de personas que lidian con la soledad de forma rutinaria.

Todo comenzó en 2017, cuando Alex Hoskyn vivía los primeros días de maternidad en Oldham, Gran Mánchester. Aunque vivía la alegría de ser madre por primera vez, el aislamiento de criar sola a su hijo la llevó a buscar alguna forma de de desconexión donde pudiese desahogarse y salir de la rutina. Un día, observó en una cafetería a otras personas solas y se preguntó si una conversación podría aliviar el sentimiento de soledad tanto en ella como en los demás.

Ese pensamiento fue el punto de partida de Chatty Café, un proyecto que propone algo tan simple como compartir mesa y charla con quien lo desee. Lo que empezó con un cartel invitando a conversar, hoy se ha convertido en una red de 750 espacios repartidos por todo el país.

El mecanismo de la iniciativa

La propuesta de Chatty Café se apoya en una mecánica muy sencilla: mesas señalizadas con un cartel en cafeterías, pubs, centros comunitarios y residencias de ancianos en todo el Reino Unido. Estos letreros invitan a cualquier persona que lo desee a sentarse y entablar una conversación, sin necesidad de presentaciones previas ni compromisos. “Basta con elegir una mesa de charla y dejarse llevar, 20 minutos te pueden salvar el día”.

Tomar un café con un
Tomar un café con un desconocido puede salvarte el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica elimina el obstáculo inicial que muchas personas sienten al acercarse a desconocidos. La existencia de un espacio específico para conversar facilita que adultos de todas las edades, desde madres primerizas hasta jubilados o personas que se han mudado recientemente, puedan encontrar compañía sin presión. El ambiente es relajado, y no existe ninguna obligación de quedarse más de unos minutos si así lo eliges; el objetivo es que cada quien marque el ritmo de la interacción.

A medida que el programa se ha expandido, la diversidad de los participantes ha crecido. Ya han pasado por las mesas más de 30.000 personas. En Chatty Café se cruzan historias y generaciones muy distintas: quienes buscan romper con la rutina, quienes desean escuchar o contar anécdotas, y quienes simplemente necesitan un poco de compañía en medio del ajetreo cotidiano. La variedad de perfiles enriquece cada charla y hace que la experiencia sea diferente en cada encuentro, fortaleciendo la red de apoyo mutuo dentro de la comunidad.

El problema de la soledad

La soledad se ha convertido en una preocupación social de gran magnitud en el Reino Unido. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, cerca del 7% de los adultos en Inglaterra (alrededor de 3,1 millones de personas) reconocen sentirse solos de manera frecuente o constante. Diversos estudios estiman que el 45% de los adultos en el país experimentan soledad ocasionalmente, lo que representa unas 25 millones de personas.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Frente a este panorama, la propuesta de Chatty Café ha demostrado resultados concretos. Un informe de la Universidad de Coventry en 2023 indica que el 96% de los usuarios del programa afirmaron sentirse menos solos tras participar en estas mesas. Para muchos participantes, el simple hecho de saber que hay un lugar donde es posible conversar representa una diferencia significativa en el día a día.

Temas Relacionados

SoledadSalud MentalCaféRestaurantesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

La Comisión Europea prepara una nueva norma que tendrá un impacto directo en trabajadores y empresas

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante una infección respiratoria te duele el pecho, nunca lo normalices”

El dolor en el pecho, la falta de aire, palpitaciones o la fiebre alta persistente durante infecciones respiratorias no deben atribuirse únicamente a causas benignas y requieren una valoración médica temprana

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex

Un joven de 17 años paga todas las deudas de su madre: “Mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”

El caso abrió un debate en redes sobre la importancia de los cuidados familiares y los gestos de responsabilidad desde edades tan tempranas

Un joven de 17 años

Las revistas del corazón esta semana: la tercera oportunidad de Lara Álvarez y Perico Durán para comenzar el año

Este miércoles, 7 de enero, el kiosco vuelve a recibir a las principales cabeceras con toda la actualidad rosa. Eso sí, lo hace de una manera distinta

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares considera “un precedente muy

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

Procedente el despido de una trabajadora de Burger King que preparó una hamburguesa Long Chicken a un compañero con ingredientes no permitidos

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete, con turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

ECONOMÍA

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Tribunal Supremo respalda los acuerdos individuales para el teletrabajo entre empresa y empleados

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 7 de enero

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención