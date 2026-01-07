Una mujer consigue reunir a más de 30.000 personas en cafeterías para lidiar con la soledad: “20 minutos de conversación pueden salvarte el día”

Una mujer británica reúne a más de 30.000 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse a compartir un de café puede parecer un gesto cotidiano, pero para miles de británicos ha significado mucho más que una charla pasajera. La iniciativa Chatty Café, nacida de una vivencia personal, demuestra cómo una idea sencilla puede transformar la rutina de personas que lidian con la soledad de forma rutinaria.

Todo comenzó en 2017, cuando Alex Hoskyn vivía los primeros días de maternidad en Oldham, Gran Mánchester. Aunque vivía la alegría de ser madre por primera vez, el aislamiento de criar sola a su hijo la llevó a buscar alguna forma de de desconexión donde pudiese desahogarse y salir de la rutina. Un día, observó en una cafetería a otras personas solas y se preguntó si una conversación podría aliviar el sentimiento de soledad tanto en ella como en los demás.

Ese pensamiento fue el punto de partida de Chatty Café, un proyecto que propone algo tan simple como compartir mesa y charla con quien lo desee. Lo que empezó con un cartel invitando a conversar, hoy se ha convertido en una red de 750 espacios repartidos por todo el país.

El mecanismo de la iniciativa

La propuesta de Chatty Café se apoya en una mecánica muy sencilla: mesas señalizadas con un cartel en cafeterías, pubs, centros comunitarios y residencias de ancianos en todo el Reino Unido. Estos letreros invitan a cualquier persona que lo desee a sentarse y entablar una conversación, sin necesidad de presentaciones previas ni compromisos. “Basta con elegir una mesa de charla y dejarse llevar, 20 minutos te pueden salvar el día”.

Tomar un café con un desconocido puede salvarte el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica elimina el obstáculo inicial que muchas personas sienten al acercarse a desconocidos. La existencia de un espacio específico para conversar facilita que adultos de todas las edades, desde madres primerizas hasta jubilados o personas que se han mudado recientemente, puedan encontrar compañía sin presión. El ambiente es relajado, y no existe ninguna obligación de quedarse más de unos minutos si así lo eliges; el objetivo es que cada quien marque el ritmo de la interacción.

A medida que el programa se ha expandido, la diversidad de los participantes ha crecido. Ya han pasado por las mesas más de 30.000 personas. En Chatty Café se cruzan historias y generaciones muy distintas: quienes buscan romper con la rutina, quienes desean escuchar o contar anécdotas, y quienes simplemente necesitan un poco de compañía en medio del ajetreo cotidiano. La variedad de perfiles enriquece cada charla y hace que la experiencia sea diferente en cada encuentro, fortaleciendo la red de apoyo mutuo dentro de la comunidad.

El problema de la soledad

La soledad se ha convertido en una preocupación social de gran magnitud en el Reino Unido. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, cerca del 7% de los adultos en Inglaterra (alrededor de 3,1 millones de personas) reconocen sentirse solos de manera frecuente o constante. Diversos estudios estiman que el 45% de los adultos en el país experimentan soledad ocasionalmente, lo que representa unas 25 millones de personas.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Frente a este panorama, la propuesta de Chatty Café ha demostrado resultados concretos. Un informe de la Universidad de Coventry en 2023 indica que el 96% de los usuarios del programa afirmaron sentirse menos solos tras participar en estas mesas. Para muchos participantes, el simple hecho de saber que hay un lugar donde es posible conversar representa una diferencia significativa en el día a día.