La soledad no deseada: Madrid, Andalucía y País Vasco concentran más casos

Se asocia a problemas de salud física y mental, con un 23% de casos de depresión y un 11% de ansiedad

Una persona mayor sola en
Una persona mayor sola en su casa

Madrid, Andalucía y País Vasco son las comunidades con más casos de soledad no deseada. Según el ‘Mapa de la Soledad no Deseada en España’ realizado por la Fundación Social Padre Ángel y Mensajeros de la paz, del total de los casos registrados la Comunidad de Madrid concentra el 21,5% de los casos, Andalucía el 19,7% y País Vasco el 10,4%.

El estudio ha sido realizado con los datos recogidos por el servicio Teléfono Dorodo que, en 30 años, ha recibido más de 7,2 millones de llamadas. El análisis de estas llamadas ha permitido trazar este mapa.

Según el análisis realizado por la fundación, la vida acelerada, la movilidad constante y el anonimato urbano explican el elevado número de casos en Madrid; mientras que en Andalucía se combinan dos factores como son las amplias áreas rurales envejecidas y entornos urbanos carecen de red familiar cercana. En cuanto al País Vasco, “con una de las esperanzas de vida más altas de Europa, muestra una soledad asociada a la longevidad y a la pérdida progresiva de las redes tradicionales comunitarias”.

Otras comunidades afectadas

Asimismo, la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León son territorios donde pesa la “migración y la despoblación”. En la Comunidad Valenciana (10% de los casos), “la soledad predomina tanto en mayores que viven solos como en personas que llegan desde otras regiones buscando nuevas oportunidades y tardan en reconstruir sus vínculos”.

Respecto a Galicia (3%) y Castilla y León (4,8%), ambas reflejan el impacto de la despoblación y “miles de personas mayores viven en aldeas o pequeños municipios. Allí, donde la distancia, la falta de servicios y la marcha de los jóvenes dejan un vacío social profundo”.

Anciano triste sin moverse en
Anciano triste sin moverse en la cama

Cataluña (4,8%) y Murcia (2,5%) muestran, según el estudio, un “patrón marcado por las áreas urbanas: grandes ciudades donde el ritmo acelerado, la movilidad constante y el individualismo dificultan la creación de vínculos estables”. Muchas personas (tanto jóvenes como adultos en tránsito laboral) describen una vida rodeada de gente, pero sin comunidad, según recoge el estudio.

Factores sociales

Los datos del Teléfono Dorado revelan que la soledad no deseada está ligada a aspectos como la convivencia y el 64% de los españoles que buscan acompañamiento viven solos. El 51% se identifica como clase media y un 27% como clase baja. En lo concerniente al nivel educativo, el 45% cuenta con estudios secundarios, el 39% con formación primaria y solo el 7% con estudios superiores.

También hay una relación entre el estado físico y emocional, y cuatro de cada diez personas mencionan dolencias físicas persistentes, mientras que el 23% reconoce síntomas de depresión y un 11% de ansiedad o angustia. Además, la soledad no deseada golpea con especial fuerza a las mujeres, que representan el 55% de quienes buscan apoyo emocional.

En cuanto a la edad, el 64% de los mayores que llaman al Teléfono Dorado son personas mayores que viven solas y un 30% reconoce no recibir visitas en semanas. Pero este no es un problema exclusivo de las edades más avanzadas, hay personas de 40 a 65 años sobre las que pesa una “soledad silenciosa” muchas veces “asociada a la separación, la inestabilidad laboral, el cuidado de padres mayores y la falta de tiempo para la vida social”. “Las personas de esta franja de edad sienten sentirse solos incluso en casa tras volcarse en la familia y el trabajo”.

Una mujer mayor completamente sola
Una mujer mayor completamente sola en un bus

Respecto a la Generación Z y Millenials, cada vez más jóvenes llaman “buscando una voz amiga”. El Teléfono Dorado ha detectado en 2024 un crecimiento sostenido de llamadas de personas jóvenes (menores de 35 años), especialmente tras situaciones de ruptura, migración a otra ciudad o pérdida de vínculos familiares. “Muchos confiesan sentirse abrumados por la hiperconexión digital, pero sin nadie real con quien hablar”, recoge el estudio.

Este informe se ha dado a conocer en el marco de una iniciativa liderada por la Fundación Social Padre Ángel para instaurar el 16 de diciembre como Día Internacional de la Soledad no Deseada.

