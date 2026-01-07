El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico (Montaje Infobae)

El pasado 26 de diciembre, el KM Putri Sakinah - un barco turístico - naufragó en Indonesia cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. A bordo viajaban once personas, de las cuales siete fueron rescatadas: dos españolas, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico local. El resto de pasajeros, miembros de una familia valenciana, fueron dados por desaparecidos entonces.

El naufragio tuvo lugar alrededor de las 20.30 hora local después de que la embarcación se viese afectada por olas de hasta 2,5 metros, según las autoridades portuarias. Las mismas fuentes atribuyen el accidente a un “fenómeno poco común” provocado por corrientes submarinas; y un informe inicial apunta a la posibilidad de que un fallo de motor hubiese dejado el barco a la deriva antes de que la situación se agravase.

Las labores de búsqueda dan sus frutos, pero continúa desaparecido otro menor

En los días posteriores al naufragio, los equipos de búsqueda lograron recuperar varios cuerpos: el de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B; y de dos menores, una niña de 12 años y uno de 9. Este último fue localizado tras el aviso de unos pescadores que divisaron el cadáver en el norte de la isla de Rinca, a unos 14 kilómetros de la última localización conocida del barco. Su identidad ya ha sido confirmada: se trata de Mateo, hijo de Fernando Martín y su anterior matrimonio, localizado un día después que el cadáver de su padre.

Continúa desaparecido otro menor, Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, quien sobrevivió al naufragio y fue rescatada junto a una de sus hijas la misma noche del accidente, al igual que varios miembros de la tripulación, incluido el capitán y el guía turístico. La niña rescatada ya se encuentra en España.

El cuerpo recuperado este martes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, con su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio de la embarcación en la viajaba la familia el viernes 26 de diciembre. (Fuente: Europa Press / LUSA)

La Policía de Indonesia mantiene abierta una investigación para esclarecer si existió algún tipo de delito en el naufragio. La comisaría de Manggarai Oriental, con base en Labuan Bajo, está a cargo de las pesquisas y coordina parte del operativo de búsqueda. Según el comunicado de la policía local, los investigadores procederán al interrogatorio de los testigos, la tripulación del barco y el operador, además de realizar una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima, con el objetivo de determinar si se produjo alguna “negligencia” o “delito”.

El pecio del barco fue localizado en la zona del naufragio, mientras los equipos de búsqueda han zarpado de nuevo para intentar localizar al último desaparecido de la familia valenciana. Las familias, según fuentes consultadas, desconocen si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda tras el último hallazgo, aunque han expresado su confianza en que el operativo continúe hasta localizar a todos los integrantes. Han valorado “enormemente” los esfuerzos de las autoridades indonesias y agradecido el apoyo recibido tanto de las instituciones como del conjunto de la sociedad, reiterando su intención de no regresar a España si no es “los cuatro, todos juntos”.