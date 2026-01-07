España

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

Fue localizado tras el aviso de unos pescadores que divisaron el cadáver en el norte de la isla de Rinca, a unos 14 kilómetros de la última localización del barco

Guardar
El cuerpo recuperado en Indonesia
El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico (Montaje Infobae)

El pasado 26 de diciembre, el KM Putri Sakinah - un barco turístico - naufragó en Indonesia cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. A bordo viajaban once personas, de las cuales siete fueron rescatadas: dos españolas, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico local. El resto de pasajeros, miembros de una familia valenciana, fueron dados por desaparecidos entonces.

El naufragio tuvo lugar alrededor de las 20.30 hora local después de que la embarcación se viese afectada por olas de hasta 2,5 metros, según las autoridades portuarias. Las mismas fuentes atribuyen el accidente a un “fenómeno poco común” provocado por corrientes submarinas; y un informe inicial apunta a la posibilidad de que un fallo de motor hubiese dejado el barco a la deriva antes de que la situación se agravase.

Las labores de búsqueda dan sus frutos, pero continúa desaparecido otro menor

En los días posteriores al naufragio, los equipos de búsqueda lograron recuperar varios cuerpos: el de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B; y de dos menores, una niña de 12 años y uno de 9. Este último fue localizado tras el aviso de unos pescadores que divisaron el cadáver en el norte de la isla de Rinca, a unos 14 kilómetros de la última localización conocida del barco. Su identidad ya ha sido confirmada: se trata de Mateo, hijo de Fernando Martín y su anterior matrimonio, localizado un día después que el cadáver de su padre.

Continúa desaparecido otro menor, Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, quien sobrevivió al naufragio y fue rescatada junto a una de sus hijas la misma noche del accidente, al igual que varios miembros de la tripulación, incluido el capitán y el guía turístico. La niña rescatada ya se encuentra en España.

El cuerpo recuperado este martes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, con su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio de la embarcación en la viajaba la familia el viernes 26 de diciembre. (Fuente: Europa Press / LUSA)

La Policía de Indonesia mantiene abierta una investigación para esclarecer si existió algún tipo de delito en el naufragio. La comisaría de Manggarai Oriental, con base en Labuan Bajo, está a cargo de las pesquisas y coordina parte del operativo de búsqueda. Según el comunicado de la policía local, los investigadores procederán al interrogatorio de los testigos, la tripulación del barco y el operador, además de realizar una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima, con el objetivo de determinar si se produjo alguna “negligencia” o “delito”.

El pecio del barco fue localizado en la zona del naufragio, mientras los equipos de búsqueda han zarpado de nuevo para intentar localizar al último desaparecido de la familia valenciana. Las familias, según fuentes consultadas, desconocen si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda tras el último hallazgo, aunque han expresado su confianza en que el operativo continúe hasta localizar a todos los integrantes. Han valorado “enormemente” los esfuerzos de las autoridades indonesias y agradecido el apoyo recibido tanto de las instituciones como del conjunto de la sociedad, reiterando su intención de no regresar a España si no es “los cuatro, todos juntos”.

Temas Relacionados

InternacionalIndonesiaSucesosBarcosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Reino Unido da el paso y prohíbe la publicidad de comida basura en horario infantil: ¿qué hace España al respecto?

El veto estará vigente entre las 5.30 de la mañana y las 9 de la noche en radio y televisión, y durante todas las horas en las redes sociales

Reino Unido da el paso

Madrid, Málaga, Granada y Barcelona lideraron la contaminación por dióxido de nitrógeno en 2025

Según un informe de Ecologistas en Acción, las principales ciudades españolas superaron el nuevo límite anual fijado por la UE, sobre todo por las emisiones de los vehículos

Madrid, Málaga, Granada y Barcelona

Javier Quintero, médico especialista en psiquiatría: “Esta es la razón por la que no puedes dejar de ver una serie que te engancha”

El efecto Zeigarnik explica por qué no puedes parar de ver una serie hasta terminarla

Javier Quintero, médico especialista en

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: esta es la

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

El presidente del Gobierno todavía no ha concretado cómo será la contribución española, pero ha expresado su deseo de que España forme “parte de ese esfuerzo”

Por qué Sánchez necesita la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué Sánchez necesita la

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Indra fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo para proteger los aviones de EEUU

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención