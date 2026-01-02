Octava jornada de búsqueda de los españoles naufragados en Indonesia mientras la Policía investiga si hubo “negligencia o conducta delictiva”

La niña valenciana rescatada con vida tras el naufragio en Indonesia se encuentra ya en España (Europa Press)

La Policía de Indonesia mantiene abierta una investigación para determinar si existió algún delito en el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah, ocurrido el pasado viernes cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. A bordo viajaban seis españoles, de los cuales una menor falleció y tres siguen desaparecidos tras ocho días de búsqueda.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Manggarai Oriental, con base en Labuan Bajo, ciudad desde la que se coordina parte del operativo. Según el comunicado policial, “los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima”, con el objetivo de determinar si se produjo alguna “negligencia”.

Tres personas siguen desaparecidas

El naufragio se produjo alrededor de las 20.30 hora local del viernes 26 de diciembre, después de que el barco se viera afectado por tres olas de hasta 2,5 metros, según las autoridades portuarias, que atribuyeron el accidente a un “fenómeno poco común” por las fuertes corrientes submarinas. Un informe inicial señaló la posibilidad de un fallo de motor que dejó la embarcación a la deriva.

En el momento del accidente, el barco transportaba a once personas. Siete fueron rescatadas: dos españoles, cuatro tripulantes y un guía indonesio. El lunes, los equipos de búsqueda recuperaron el cuerpo sin vida de una menor española.

YAKARTA (INDONESIA), 27/12/2025.- Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR ha explicado en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Siguen sin localizarse tres españoles: Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes, madre también de la menor rescatada y de la víctima mortal. Martín y Ortuño se habían casado recientemente.

El operativo de búsqueda, dirigido por la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS), utiliza cuatro equipos de sonar para localizar el pecio en el fondo marino. “Esperamos que el pecio sea visible hoy para que podemos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior”, explicó Asfan Sulhasan, uno de los coordinadores de la misión. Además, se emplean buzos, sonares y un dron térmico en las islas cercanas a Padar.

El dispositivo actual cuenta con unos 60 efectivos repartidos en once embarcaciones. Ayer, los equipos recuperaron restos del barco como madera, cuerdas y cojines. También obtuvieron las coordenadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre el 27 y 28 de diciembre, localizadas al sur y al norte de la isla de Padar. Según Budi Widjaja, quien asiste a la familia, “creemos que podría encontrarse en escombros flotando o en una parte de la embarcación que permanece suspendida y arrastrada por las corrientes submarinas”.

Familiares de los desaparecidos acudieron al puerto de Labuan Bajo para agradecer el trabajo de los equipos de búsqueda. Las autoridades decidieron prorrogar la operación hasta el domingo, tras cumplirse el plazo mínimo de siete días previsto por la ley indonesia.

Según datos oficiales, entre 2024 y finales de 2025 se han contabilizado al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas en la región, la mayoría en las aguas de Padar, Komodo y Rinca, causados por mal tiempo o fallos técnicos.

Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental, afirmó: “La Policía Nacional de Indonesia se compromete a gestionar cada accidente marítimo con profesionalidad, transparencia y responsabilidad. La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente”.