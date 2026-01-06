Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia en la zona donde naufragó el barco con la familia española (Europa Press)

Los equipos de rescate de Indonesia han encontrado un nuevo cuerpo en la zona en la que naufragó el barco en el que viajaba la familia española y donde falleció Fernando Martín, ex futbolista y entrenador del equipo del Valencia Femenino B, y sus dos hijos de 9 y 10 años, según adelanta El Español. El cuerpo del primero ya fue localizado este domingo y con este nuevo descubrimiento, que todavía no ha sido identificado, solo quedaría el otro menor.

El cuerpo de Martín es el segundo recuperado por los equipos de rescate en la zona. La primera víctima hallada fue una menor española, hija de Andrea Ortuño, recuperada el lunes tras el accidente. Los restos de Martín fueron localizados a las 8:47 de la mañana, hora local (00:47 GMT), por un barco de la Policía, aproximadamente a 1,13 millas náuticas, es decir, unos dos kilómetros del lugar donde el barco turístico KM Putri Sakinah naufragó el 26 de diciembre.

Según informó Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, “en base a los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de Fernando Martín, de 44 años”.

El siniestro involucró a la embarcación en la que viajaban Fernando Martín, su esposa Andrea, y cuatro menores, hijos de ambos de relaciones anteriores. Tras el accidente, solo Andrea y su hija de siete años sobrevivieron, siendo trasladadas a zonas seguras mientras continuaban las labores de búsqueda de los demás ocupantes.

La menor ya regresó a Valencia, mientras que Andrea permanece en Indonesia a la espera de poder recuperar los cuerpos de su esposo y de los otros dos menores. La familia ha comunicado públicamente: “No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”.

La extensión del operativo de búsqueda

Tras el hallazgo del cadáver de Martín, las autoridades de Indonesia decidieron extender hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles que aún permanecían desaparecidos, uno ya encontrado: Mateo, hijo de Fernando Martín de nueve años, y Quique, hijo de Andrea Ortuño de diez años. Andrea también tiene otro hijo de un matrimonio anterior que no viajó, mientras que con Martín había tenido otro hijo tras contraer matrimonio hace aproximadamente un año.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

La familia ha solicitado apoyo y comprensión durante este momento, declarando: “Rogamos una oración por Fernando y por los dos menores aún desaparecidos, a quienes confiamos en encontrar lo antes posible”, y agradeciendo la labor de las autoridades, “que siguen dotando de más medios humanos y materiales al dispositivo de búsqueda, que confiamos continúe hasta localizar a nuestros seres queridos”.

La investigación del accidente

Sobre el accidente, se conoce que la familia viajaba en el KM Putri Sakinah, barco de uso turístico, que se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local (12:30 GMT) del 26 de diciembre. Tras el hundimiento, se activó inicialmente una búsqueda con lanchas rápidas, que posteriormente se amplió con equipos especializados, barcos de la policía y buzos de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate.

La Policía de Indonesia ha abierto además una investigación para determinar si la tripulación pudo haber cometido alguna negligencia que contribuyera al accidente. Por el momento, los hechos concretos sobre las causas del naufragio continúan bajo revisión, mientras los equipos de rescate mantienen su labor en la zona.