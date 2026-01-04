España

Localizado el cuerpo sin vida de Fernando Martín, el español que desapareció junto a su familia en un naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda para encontrar a los dos menores españoles aún desaparecidos desde el pasado 26 de diciembre

La búsqueda de los desaparecidos
La búsqueda de los desaparecidos en Indonesia, a 20 de diciembre de 2025. (Facilitada por los familiares)

Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida del español Fernando Martín, el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF que desapareció en un naufragio junto a su familia en Indonesia en pasado 26 de diciembre. Las autoridades también han notificado este domingo que se mantiene activo el operativo para tratar de localizar a los dos menores, que también se perdieron tras el accidente y aún no han aparecido, según ha informado EFE.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el pasado lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de Andrea Ortuño, la esposa de Martín. La mujer y otra de sus hijas fueron rescatadas con vida tras el accidente. Y, por ahora, se mantiene activa la búsqueda de otro hijo de Ortuño y un hijo de Martín.

Más de una semana de búsqueda

Los restos de Martín han aparecido este domingo a las 8:47 hora local (00:47 GMT). Su cuerpo lo ha encontrado un barco de la Policía a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde se accidentó la embarcación turística en el que viajaba junto a su mujer y los cuatro menores. “En base a los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años”, ha detallado en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

El familiar de los cuatro desaparecidos en el naufragio pide que no se detengan las labores de búsqueda. (EFE)

Al inicio de esta décima jornada de búsqueda, la agencia española informaba que las autoridades habían fijado el sábado como último día de despliegue del operativo si no se encontraban novedades en la investigación. No obstante, por ahora, han decidido ampliarlo hasta el próximo miércoles.

A su vez, la Policía local mantiene una investigación abierta para determinar si existió negligencia por parte de la tripulación en el origen del siniestro. Por ahora, las causas se sitúan en un fuerte oleaje atípico en la zona o en alguna falla en el motor del barco.

*Información elaborada por EFE.

