España

La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

La agencia de meteorología del país ya había avisado al inicio de la semana de las condiciones potencialmente extremas, recomendando a la población mantener las precauciones en sus viajes por tierra, mar y aire

Guardar
Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Este viernes, alrededor de las 20.30 horas (14.30 hora peninsular española), una embarcación de uso turístico en la que viajaban 11 personas se hundió en el estrecho cercano de la isla indonesia de Padar, en la provincia Nusa Tenggara Oriental, un destino bastante frecuentado debido a que se encuentra dentro del Parque Nacional de Komodo.

Las autoridades buscan ahora a cuatro de los desaparecidos, todos ellos españoles, que se encontraban en el crucero, después de haber rescatado a las otras siete personas (otros dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico).

Vista de la isla Padar,
Vista de la isla Padar, en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia. (Adobe Stock)

Este tipo de accidentes marítimos no son infrecuentes en Indonesia, un país azotado por temporales marítimos abundantes. De hecho, son estas condiciones meteorológicas adversas las que se señalan como posible desencadenante del naufragio.

Las olas de hasta tres metros del pasado 26 de diciembre, día en el que se produjo el hundimiento de la embarcación turística, dificultaron las labores de búsqueda y rescate, explicó el jefe del cuerpo, Stephanus Risdiyanto, a la citada agencia.

Estas condiciones adversas y potencialmente extremas se enmarcan en un contexto de lluvias y fuertes vientos que afectan a la zona desde hace algunos días. Además, es previsible que continúen durante las próximas jornadas, lo que ha obligado a las autoridades portuarias locales a cerrar temporalmente los cruceros a las islas de Padar y Komodo.

Equipos de rescate de Indonesia
Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. (Servicio de Emergencia de Indonesia (SAR)/EFE)

Así, la decisión, además de por la previsión de condiciones meteorológicas extremas, se toma con el objetivo de facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro pasajeros que todavía permanecen desaparecidos.

En aviso por las condiciones climáticas adversas en la zona

En un país en el que los temporales marítimos son frecuentes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG por sus siglas en indonesio: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), realiza avisos con días de antelación sobre las potenciales condiciones climáticas extremas que pueden afectan a las distintas provincias del territorio.

En un pronóstico publicado el pasado 22 de diciembre, el organismo alertó de que en la semana del 23 al 29 se produciría un aumento de las precipitaciones moderadas en gran parte del país. Además, explicó que podrían “producirse fuertes lluvias que pueden estar acompañadas de rayos y vientos fuertes” en distintas áreas potenciales de ocurrencia. Entre ellas, destacando vientos fuertes, se encontraba la provincia de Nusa Tenggara Oriental, donde se ubica la isla de Padar.

Alerta Meteorológica Temprana en distintas
Alerta Meteorológica Temprana en distintas regiones de Indonesia, incluida la provincia en la que se encuentra la isla Padar. (BMKG)

Este sábado 27 de diciembre, según los datos de la BMGK, Nusa Tenggara Oriental cuenta con un aviso potencial de condiciones climáticas extremas por lluvias fuertes o muy fuertes y fuertes vientos. La alerta por las precipitaciones se mantendrán también el domingo y el lunes.

Estos días serán clave para las labores de rescate de los desaparecidos españoles que continúa desaparecida, puesto que estas podrían llegar a extenderse durante varias jornadas.

Actualmente, el tiempo en el Parque Nacional de la Isla de Komodo, que continúa con sus accesos cerrados para los visitantes, es de inestabilidad, con una previsión de tormenta y lluvia ligera para las próximas horas, aunque con el mar en calma.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaIndonesiaClimaMeteorologíaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

Las formaciones no han conseguido conformar un frente común: María Goicoechea será la candidata de Podemos-Alianza Verde, y el resto de partidos no han anunciado todavía los propios

Aragón se queda sin frente

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

El aumento de la ingesta de alcohol y la práctica de ciertas posturas sexuales provocan un desgarro interno en el miembro

La Navidad, un factor de

Los del Río confiesan el impulso artístico que le dio el rey Juan Carlos I: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”

El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz revelaron en ‘¡De Viernes!’ que el Emérito bailó ‘La Macarena’ durante su espectáculo en Abu Dabi

Los del Río confiesan el

Lamine Yamal se une a un partido en una playa de Dubái antes de la gala de los Globe Soccer Awards

El joven azulgrana se encuentra en la ciudad de los Emiratos Árabes junto a su familia y el presidente del club, Joan Laporta, con motivo de la entrega de premios: está nominado tanto a mejor jugador como a mejor delantero

Lamine Yamal se une a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aragón se queda sin frente

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”