La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Este viernes, alrededor de las 20.30 horas (14.30 hora peninsular española), una embarcación de uso turístico en la que viajaban 11 personas se hundió en el estrecho cercano de la isla indonesia de Padar, en la provincia Nusa Tenggara Oriental, un destino bastante frecuentado debido a que se encuentra dentro del Parque Nacional de Komodo.

Las autoridades buscan ahora a cuatro de los desaparecidos, todos ellos españoles, que se encontraban en el crucero, después de haber rescatado a las otras siete personas (otros dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico).

Este tipo de accidentes marítimos no son infrecuentes en Indonesia, un país azotado por temporales marítimos abundantes. De hecho, son estas condiciones meteorológicas adversas las que se señalan como posible desencadenante del naufragio.

Las olas de hasta tres metros del pasado 26 de diciembre, día en el que se produjo el hundimiento de la embarcación turística, dificultaron las labores de búsqueda y rescate, explicó el jefe del cuerpo, Stephanus Risdiyanto, a la citada agencia.

Estas condiciones adversas y potencialmente extremas se enmarcan en un contexto de lluvias y fuertes vientos que afectan a la zona desde hace algunos días. Además, es previsible que continúen durante las próximas jornadas, lo que ha obligado a las autoridades portuarias locales a cerrar temporalmente los cruceros a las islas de Padar y Komodo.

Así, la decisión, además de por la previsión de condiciones meteorológicas extremas, se toma con el objetivo de facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro pasajeros que todavía permanecen desaparecidos.

En aviso por las condiciones climáticas adversas en la zona

En un país en el que los temporales marítimos son frecuentes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG por sus siglas en indonesio: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), realiza avisos con días de antelación sobre las potenciales condiciones climáticas extremas que pueden afectan a las distintas provincias del territorio.

En un pronóstico publicado el pasado 22 de diciembre, el organismo alertó de que en la semana del 23 al 29 se produciría un aumento de las precipitaciones moderadas en gran parte del país. Además, explicó que podrían “producirse fuertes lluvias que pueden estar acompañadas de rayos y vientos fuertes” en distintas áreas potenciales de ocurrencia. Entre ellas, destacando vientos fuertes, se encontraba la provincia de Nusa Tenggara Oriental, donde se ubica la isla de Padar.

Este sábado 27 de diciembre, según los datos de la BMGK, Nusa Tenggara Oriental cuenta con un aviso potencial de condiciones climáticas extremas por lluvias fuertes o muy fuertes y fuertes vientos. La alerta por las precipitaciones se mantendrán también el domingo y el lunes.

Estos días serán clave para las labores de rescate de los desaparecidos españoles que continúa desaparecida, puesto que estas podrían llegar a extenderse durante varias jornadas.

Actualmente, el tiempo en el Parque Nacional de la Isla de Komodo, que continúa con sus accesos cerrados para los visitantes, es de inestabilidad, con una previsión de tormenta y lluvia ligera para las próximas horas, aunque con el mar en calma.