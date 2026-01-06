España

María Muñoz, doctora: “¿Crees que sin gluten significa más sano? Te han engañado”

La doctora advierte en su canal de TikTok sobre la moda de consumir alimentos sin gluten y la peligrosidad al no contener todos los nutrientes necesarios

La eliminación del gluten de
La eliminación del gluten de la dieta sin una prescripción médica puede ser contraproducente en la salud. / Freepick

Tras unas fechas marcadas, generalmente, por los excesos gastronómicos, hay quien opta por decantarse por la dieta. En ocasiones, estas van acompañadas de ejercicio y supervisión médica, pero no siempre. Cuando esta es una elección propia, puede acarrear problemas de salud a largo plazo. Un ejemplo de ello, aplicable a todos los momentos del año, es la retirada de los alimentos con gluten cuando no se es intolerante. Este grave error se comete, más de lo debido, con el único fin de querer adelgazar.

No obstante, la doctora María Muñoz, especialista en el aparato digestivo, advierte que “los productos sin gluten no son más sanos, ni más ligeros, ni ayudan a adelgazar”. Además, apunta contra la desinformación que rodea a esta tendencia alimentaria. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la profesional explicó que la etiqueta “sin gluten” indica únicamente que el alimento contiene menos de veinte partes por millón de esta proteína, lo que los hace seguros para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca.

De acuerdo con las tendencias actuales, existe una creencia extendida sobre los supuestos beneficios de eliminar el gluten de la dieta, impulsada por creadores de contenido y respaldada por un mercado de alimentos libres de gluten en constante crecimiento. Sin embargo, la especialista es tajante en su perfil: “Eso lo hace seguro para personas que no pueden tomar gluten, como los celíacos o las personas con sensibilidad al gluten no celiaca”.

Muñoz advierte, también, que la industria alimentaria utiliza el “sin gluten” como reclamo comercial y desmiente los argumentos más frecuentes. “No adelgaza; si pierdes peso es por el efecto de evitar los ultraprocesados”, indica la doctora de TiKTok, “no es más sano, ya que suele tener más azúcar y grasa para que no parezca un ladrillo”. La médica añade en la publicación que estos productos pueden costar hasta “un doscientos por ciento más caro”, pese a que para la mayoría de la población la eliminación del gluten no aporta ningún beneficio.

Cuándo tomar alimentos sin gluten: únicamente con prescripción médica

Los alimentos libres de gluten están indicados únicamente para quienes presentan un diagnóstico médico, como los pacientes celíacos. En estos casos, la exclusión del gluten de la dieta es imprescindible para evitar daño intestinal y complicaciones asociadas. Pero para quienes no tienen esta condición, “no mejora la digestión, si no eres celíaco, obviamente”, subraya Muñoz.

En España, cerca de un 8% de la población sigue una dieta sin gluten, pero el 72% lo hace sin una causa médica justificada. Esto equivale a más de dos millones y medio de personas que adoptan una dieta restrictiva sin necesidad clínica. Según especialistas, esta práctica puede acarrear riesgos, ya que muchos productos sin gluten contienen menos fibra, vitaminas y minerales, y más grasas y azúcares.

La doctora Muñoz insiste en TikTok en que la etiqueta “sin gluten” no implica ninguna virtud adicional: “Cuando veas un producto con la etiqueta sin gluten, recuerda, no es ni fit ni healthy; es simplemente apto para quien no puede tomar gluten”. Asimismo, expertos señalaron que eliminar el gluten sin diagnóstico médico puede llevar a deficiencias nutricionales y no garantiza una dieta más saludable.

Cuál es el cereal sin gluten que reduce el colesterol, ayuda a bajar de peso y previene el estreñimiento.

La tendencia de consumir productos sin gluten también tiene un impacto económico. Los alimentos libres de esta proteína suelen tener un precio significativamente mayor, lo que representa un sobrecosto innecesario para quienes no requieren la dieta por motivos médicos.

