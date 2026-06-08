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Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

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La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este martes 9 de junio, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de junio

Tarifa media: 50.86 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 127.14 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.02 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 9 de junio, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 85.88 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 84.77 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 85.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.79 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.81 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.46 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.14 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 127.14 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 113.18 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.75 euros por megavatio hora.

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