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El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Aragón y Murcia registran los mayores incrementos del coste de los inmuebles respecto al mismo periodo del año pasado, un 15,6% más

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Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)
Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)

La variación anual del precio de la vivienda se mantuvo en el 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo resultado que en los tres últimos meses de 2025, fechas en las que se produjo el mayor incremento desde el repunte del 9,8% en 2007, según los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos nuevos datos, la vivienda encadena más de 40 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12% interanual. Se producen además después de que la vivienda se encareciese un 12,7% de media en todo 2025, en un contexto marcado por la falta de inmuebles para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, según recoge EFE.

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Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5% en los tres primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, su mayor aumento desde el inicio de la serie, hace 19 años. En el caso de la vivienda nueva lo hizo un 9,1% interanual, un dato que supone su tasa más baja desde finales de 2023.

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

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El precio de la vivienda aumenta un 3,5% respecto a los últimos meses de 2025

En tasa trimestral que compara el primer trimestre de 2026 sobre el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, su mayor alza en este tipo de periodos.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de aquellas de segunda mano también aumentaron un 3,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025.

Escaparate de una inmobiliaria (Europa Press)
Escaparate de una inmobiliaria (Europa Press)

Este aumento intensifica además la subida del 1,8% que se registró en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

Aragón y Murcia, las regiones donde más ha aumentado el coste de la vivienda

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre de 2026 tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre respecto al mismo periodo del año anterior y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y en la Región de Murcia, ambas con un 15,6% y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios subieron un 14,9% en los dos casos.

Por encima de la media también destacaron los aumentos de otros territorios como Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja (14,3 % en los tres casos); Cantabria (14 %); Baleares y Madrid (13,6 % en ambas); Galicia (13,5 %); Andalucía (13,3 %) y Melilla (13,2 %).

Por su parte, las comunidades autónomas donde el crecimiento del precio de la vivienda fue menor son Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y País Vasco (+10,2%), según el INE.

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