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Cuánto cuesta cenar como el Papa León XIV: del jamón 5J a la ensaladilla de quisquilla que probó el Pontífice en Madrid

La carta del histórico restaurante Lhardy permite estimar el precio del menú servido en el Palacio Episcopal el domingo 7 de junio

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El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital.
El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles en Madrid (Jesús Hellín / Pool / Europa Press)

El Papa León XIV cenó el domingo en Madrid un exclusivo menú con sabor español servido por el histórico restaurante Lhardy. La cena tuvo lugar en el Palacio Episcopal y fue difundida por la Real Academia de Gastronomía como un recorrido por algunos de los productos y recetas más reconocibles del país. La pregunta que surge entonces a cualquier curioso con ganas de probar algo parecido es: ¿cuánto costaría hoy sentarse a la mesa y cenar como el Pontífice?

La respuesta, con matices, parte de 75 euros por persona, sin bebida. No es el precio exacto de la cena oficial, que fue una propuesta especial, sino una estimación a partir de los platos del menú que aparecen en la carta de Lhardy: las croquetas de cocido madrileño, la ensaladilla de quisquilla de Motril, el jamón ibérico Cinco Jotas y el soufflé de la casa.

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Los platos del menú que se pueden pedir en Lhardy

El cálculo más directo sale de cuatro elaboraciones. La croqueta de cocido Lhardy cuesta 4 euros la unidad; la ensaladilla de quisquilla de Motril, 26 euros; el jamón ibérico Cinco Jotas, 33 euros; y el soufflé Lhardy, 12 euros. En total, 75 euros por persona, siempre sin bebida y contando solo una croqueta.

La cuenta puede cambiar si se amplía el pedido. En la carta de encargos de Lhardy, las croquetas de cocido cuestan 21 euros la caja de seis unidades y 42 euros la de doce. El jamón ibérico 5J aparece también por 37,50 euros los 150 gramos, mientras que el soufflé, en formato de seis a ocho raciones, cuesta 46 euros.

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Otros platos del menú del Papa no aparecen exactamente igual en la carta consultada, pero sí tienen referencias parecidas. Es el caso del marisco: la cena incluyó centollo y txangurro, mientras que en los encargos figura un salpicón de marisco de Pescaderías Coruñesas por 45 euros los 500 gramos.

También ocurre con el gazpacho. El del menú oficial tenía una elaboración específica, pero Lhardy ofrece un gazpacho con picatostes y huevo hilado por 18 euros el litro.

Menú de la cena del Papa León XIV en el Palacio Episcopal de Madrid
Menú de la cena del Papa León XIV en el Palacio Episcopal de Madrid (Real Academia de la Gastronomía / Europa Press)

El plato principal es más difícil de trasladar a la carta. El menú de León XIV incluía un arroz del Cantábrico al horno, una elaboración que no figura entre los platos que ofrece habitualmente el restaurante. Sí aparecen en la carta pescados como el lenguado Evaristo al Champagne o a la sal, la lubina de anzuelo con jugo de jamón y espinaca fresca y la trancha de rodaballo salvaje al horno, todos por 39 euros.

Como referencia de mercado, una elaboración similar de arroz marinero o con pescado puede situarse entre los 27 y los 39 euros por persona, según los precios de arrocerías madrileñas consultadas.

El vino elevaría la cuenta

A la comida habría que sumar el vino. El menú incluía varias referencias, entre ellas un rosado leonés, un Emilio Valerio 2023 y una garnacha madrileña. Tomando como referencia precios de mercado, las botellas podrían situarse en conjunto en torno a 35 o 40 euros, aunque este cálculo debe leerse con prudencia: no equivale al precio de servicio en restaurante y las botellas serían para compartir, no un coste individual por comensal.

Con esas referencias, una cena inspirada en la de León XIV no superaría los 100 euros si se intenta reproducir el menú de forma más completa. La cifra de 75 euros sirve solo como cálculo mínimo para los platos que coinciden de forma clara con la carta -jamón 5J, ensaladilla de quisquilla, croquetas y soufflé-. Si se añaden una ración de marisco, gazpacho, un principal similar al arroz del Cantábrico y una copa de vino, la cuenta se situaría en torno a los 138 euros por persona. Con tres copas de vino, una por cada referencia incluida en el menú, el precio se acercaría a los 150 euros.

Quién cocinó los platos y no solo su sabor también forma parte del atractivo de la cena que degustó el Papa. Lhardy abrió en 1839 en la Carrera de San Jerónimo y es uno de los restaurantes centenarios de la capital. Su historia está ligada al Madrid cortesano, aristocrático e intelectual del siglo XIX, y cuenta con salones asociados a tertulias, políticos, escritores y artistas de renombre.

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