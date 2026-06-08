León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

El papa León XIV con miembros del Parlamento español en el Congreso de los Diputados, en Madrid. (Alessandra Tarantino/REUTERS)

El papa León XIV ha reclamado una respuesta a la crisis migratoria “que mire a las personas y vaya más allá de la mera gestión de flujos”. Así lo ha defendido en su primer discurso en el Congreso de los Diputados, que llega en un momento en el que el mensaje que se va imponiendo en Europa es el de los muros.

León XIV ha expuesto una realidad en la que numerosas mujeres y niños “se ven obligados por circunstancias muy dramáticas a partir de sus comunidades y dejar atrás a seres queridos y sus vínculos históricos”. Esta realidad, ha remarcado el Pontífice, “rebasa cualquier lectura puramente democrática o económica". “Allí, donde una persona es discriminada por su origen natural, étnico o lingüístico, se vulnera gravemente el principio universal de todos los seres humanos”, ha recordado el papa, quien ha exigido a los legisladores una integridad “real” para los inmigrantes. El mensaje del papa también ha apelado al resto de Europa, reclamando una respuesta coordinada y eficaz “capaz de garantizar protección”.

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León XIV no ha dejado indiferente a nadie en su primera visita a la Cámara Baja. Ha sido un discurso social de mucha carga política, que ha tratado temas que ya había abordado anteriormente en su discurso en el Palacio Real, como la polarización, la crispación política o la guerra; y otros asuntos de carácter social más espinosos, como el aborto o la eutanasia. Uno de los asuntos que sí ha evitado abordar ha sido el de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia.

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