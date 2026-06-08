Óscar Puente, ministro de Transportes: “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una reunión de la Comisión Europea, en Bruselas (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible/ Europa Press)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado este lunes de que las aerolíneas han avisado al Gobierno de España de que no prevén problemas de suministro de queroseno, aunque sí podría tener impacto en los precios si la guerra en Oriente Medio agrava la tensión sobre el mercado.

Así lo ha anunciado Puente a su llegada a la reunión de ministros de Transporte de la Unión Europea en Luxemburgo, al mismo tiempo que ha señalado que las compañías aéreas “lanzan un mensaje de tranquilidad y es que en el verano no va a haber problema de suministro”.

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El queroseno es un líquido que se obtiene de la destilación del petróleo y es una mezcla de hidrocarburos. Su uso principal es como combustible para los motores de los aviones, aunque también se utiliza como combustible en maquinaria de minería y agricultura o para embarcaciones pesqueras.

Una escalada del conflicto en Oriente Medio o amenazas a rutas clave como el Estrecho de Ormuz, provocaría un aumento generalizado del precio del petróleo, trasladándose también al queroseno.

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Refinerías de queroseno en España

Puente ha explicado que España cuenta con varias refinerías de queroseno y que, por tanto, no se depende tanto de eventuales perturbaciones vinculadas al cierre del estrecho, aunque recuerda que la situación es distinta en otros mercados emisores.

“No dependemos tanto del cierre del estrecho, pero es verdad que nosotros somos un país receptor de turismo, y no en todos los sitios desde donde viene el turismo están en la misma situación”, ha indicado.

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Según Asena Consulting, en España hay actualmente ocho refinerías. Repsol opera cinco plantas, ubicadas en A Coruña, Tarragona, Cartagena, Puertollano y Bilbao (Muskiz, antes Petronor); Moeve, dos, una en La Rábida (Huelva) y otra en Algeciras (Cádiz); y BP una más en Castellón.

Estas no producen solo carburantes. Todas sacan una cesta de productos distinta, con gasolina, gasóleos, querosenos, etc.

Según ha explicado el ministro de Transportes, por el momento, no hay “señales de alarma” activadas en España en relación con el transporte aéreo. Las propias compañías no han trasladado al Ejecutivo problemas de abastecimiento.

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No obstante, apunta, en el caso de haber un problema de precios, habría que ver si la situación “se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra”.

La cuestión del equipaje de mano en aerolíneas de Europa

También en Luxemburgo, Puente se ha referido a la negociación europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos y ha reconocido avances entre los Estados miembros de cara a intentar cerrar un acuerdo. Sin embargo, ha señalado que España mantiene aún reservas por la cuestión del equipaje de mano, defendiendo que no es un extra sujeto a recargo.

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“Hay un obstáculo en este momento que para nosotros no es salvable, que es el tema de los equipajes de cabina. Vamos a ver si somos capaces de encontrar una redacción que nos permita estar cómodos y poder llegar al acuerdo, pero en este momento ese es el punto en el que España no puede mostrar su conformidad”, ha añadido el ministro de Transportes.

Avión de Iberia (Europa Press)

El 15 de junio es la fecha límite para que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcancen a un acuerdo sobre la reforma del reglamento que regula los derechos de los pasajeros aéreos y que decaerá si no cierran un pacto.

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