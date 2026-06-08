Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

El saludo entre el papa León XIV y la diputada Miriam Nogueras. (Captura de vídeo)

El papa León XIV ha culminado su intervención en el Congreso de los Diputados, la primera de un pontífice a las Cortes Generales españolas. Durante el discurso, ha reclamado protección para los inmigrantes y ha pedido a los legisladores “una renovación moral” y que tengan “altura de miras”.

Sin importar el grupo político, el Parlamento español se ha levantado en una ovación de siete minutos para el pontífice, entre gritos de “Viva el papa”. La visita del pontífice no ha dejado a nadie indiferente en el hemiciclo y ha dejado algunas escenas anecdóticas y momentos inesperados con los diputados, que han llegado a saltarse el protocolo.

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Así lo ha hecho la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha aprovechado el saludo con León XIV para sugerirle que hable en catalán durante su visita en Barcelona. “Su santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación”, ha expresado en inglés al pontífice, según han informado posteriormente fuentes de su grupo parlamentario.

Así fue el saludo de Miriam Nogueras y Verónica Martínez con el papa León XIV.

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se ha definido como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

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El Sindicato de Inquilinas pide que el papa actúe en la crisis de vivienda

Nogueras no ha sido la única en saltarse el protocolo. Durante su paso por el salón de Pasos Perdidos del Congreso, la diputada de Sumar Verónica Martínez ha aprovechado para hacerle entrega de un sobre amarillo. En él, se encontraba una carta del Sindicato de Inquilinas de Madrid que solicitaba al papa su intervención en la crisis de vivienda.

El escrito, remitido en inglés y en español, denuncia los problemas de acceso al mercado inmobiliario y el papel que están teniendo algunas entidades religiosas en este escenario. En concreto, hablan de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que desahució el pasado 7 de mayo a Mariano Ordaz tras negarse a negociar un alquiler social con el pensionista. La orden es propietaria de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir a la labor social de la Iglesia. Sin embargo, la organización se ha negado a negociar una solución, según el Sindicato de Inquilinas.

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Hablan también de la Fundación FUSARA, gestionada por el Arzobispado de Madrid, que “se niega a renovar los contratos de centenares de familias que viven en los 13 edificios de su propiedad, porque ha decidido vender su patrimonio a fondos de inversión”, afirman. “Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más”, expresan en la misiva.

Mariano Ordaz durante un intento de desahucio el pasado mes de enero de en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El Sindicato de Inquilinas ha solicitado una audiencia con León XIV y le piden ayuda para “restaurar la dignidad en Madrid, frenar la especulación y extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad”. “La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad y necesitamos que usted nos ayude a recuperar el sentido común: que las casas son para vivir, no para especular", sentencian en su escrito.

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