España

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

Las dos diputadas se han saltado el protocolo del Congreso para mantener un encuentro particular con el pontífice

Guardar
Google icon
El saludo entre el papa León XIV y la diputada Miriam Nogueras.
El saludo entre el papa León XIV y la diputada Miriam Nogueras. (Captura de vídeo)

El papa León XIV ha culminado su intervención en el Congreso de los Diputados, la primera de un pontífice a las Cortes Generales españolas. Durante el discurso, ha reclamado protección para los inmigrantes y ha pedido a los legisladores “una renovación moral” y que tengan “altura de miras”.

Sin importar el grupo político, el Parlamento español se ha levantado en una ovación de siete minutos para el pontífice, entre gritos de “Viva el papa”. La visita del pontífice no ha dejado a nadie indiferente en el hemiciclo y ha dejado algunas escenas anecdóticas y momentos inesperados con los diputados, que han llegado a saltarse el protocolo.

PUBLICIDAD

Así lo ha hecho la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha aprovechado el saludo con León XIV para sugerirle que hable en catalán durante su visita en Barcelona. “Su santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación”, ha expresado en inglés al pontífice, según han informado posteriormente fuentes de su grupo parlamentario.

Así fue el saludo de Miriam Nogueras y Verónica Martínez con el papa León XIV.

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se ha definido como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

PUBLICIDAD

El Sindicato de Inquilinas pide que el papa actúe en la crisis de vivienda

Nogueras no ha sido la única en saltarse el protocolo. Durante su paso por el salón de Pasos Perdidos del Congreso, la diputada de Sumar Verónica Martínez ha aprovechado para hacerle entrega de un sobre amarillo. En él, se encontraba una carta del Sindicato de Inquilinas de Madrid que solicitaba al papa su intervención en la crisis de vivienda.

El escrito, remitido en inglés y en español, denuncia los problemas de acceso al mercado inmobiliario y el papel que están teniendo algunas entidades religiosas en este escenario. En concreto, hablan de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que desahució el pasado 7 de mayo a Mariano Ordaz tras negarse a negociar un alquiler social con el pensionista. La orden es propietaria de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir a la labor social de la Iglesia. Sin embargo, la organización se ha negado a negociar una solución, según el Sindicato de Inquilinas.

Hablan también de la Fundación FUSARA, gestionada por el Arzobispado de Madrid, que “se niega a renovar los contratos de centenares de familias que viven en los 13 edificios de su propiedad, porque ha decidido vender su patrimonio a fondos de inversión”, afirman. “Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más”, expresan en la misiva.

Mariano Ordaz durante un intento de desahucio el pasado mes de enero de en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
Mariano Ordaz durante un intento de desahucio el pasado mes de enero de en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El Sindicato de Inquilinas ha solicitado una audiencia con León XIV y le piden ayuda para “restaurar la dignidad en Madrid, frenar la especulación y extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad”. “La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad y necesitamos que usted nos ayude a recuperar el sentido común: que las casas son para vivir, no para especular", sentencian en su escrito.

Temas Relacionados

León XIVCongreso de los DiputadosSumarJunts per CatalunyaVivienda EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Congreso ovaciona al pontífice durante siete minutos tras un discurso histórico

Seguimos los pasos del pontífice en su tercer día en España y penúltimo en la capital antes de volar a Barcelona. La agenda está llena de citas de primera a última hora del lunes

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Congreso ovaciona al pontífice durante siete minutos tras un discurso histórico

Cinco ejercicios para fortalecer los cuádriceps y fáciles de hacer en casa

Los ejercicios de fuerza protegen articulaciones y previenen lesiones

Cinco ejercicios para fortalecer los cuádriceps y fáciles de hacer en casa

El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: “Han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”

A las 16:15 horas se reunirá con las víctimas

El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: “Han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes