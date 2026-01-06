España

La provincia en la que la lotería de El Niño se vende 24 veces más que la media de España y se gastan el doble en décimos

El gasto por habitante en todo el país es de 17,6 euros. Pero en Soria ha subido hasta los 54 y en León llega a los 38 euros

Agraciados con el 'Gordo' del
Agraciados con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). (Carlos Castro / Europa Press)

Una vez que han venido los reyes magos para aquellos que hayan sido buenos, antes de despedir la Navidad y volver a la rutina queda una última ilusión: que toque la lotería de El Niño. Este sorteo no se suele vivir con la misma intensidad que el del 22 de de diciembre, pero se trata del segundo más importante que organiza Lotería Nacional y las cifras así lo demuestran: en la edición de este recién estrenado 2026 la facturación total es de 864.682.360 euros, según datos provisionales.

Loterías y Apuestas del Estado ha hecho público poco antes de que comience el sorteo -empieza a las 12:00 horas- cómo ha sido la venta y el gasto por habitante en toda España. No es de extrañar que Madrid, por ser la capital, sea la ciudad con mayores ventas: hasta 115.956.760 euros y un gasto por habitantes de 16,30 euros, ligeramente menor a la media nacional, que está en 17,6 euros.

Sin embargo, hay una ciudad que llama la atención por sus cifras. Las ventas totales han sumado 17 millones de euros. Pero el dato que en verdad llama la atención es que han crecido un 23,90% respecto al año anterior, mientras que el incremento en el conjunto del país ha sido del 1,24%. Estamos hablando de León, donde el gasto por habitante asciende hasta 38 euros. En este sentido, no es líder. En Soria, pese a que las ventas han caído ligeramente (el 0,36%), el gasto por persona es 53,72 euros. A estas dos provincias les siguen Palencia (32,87 euros), Teruel (31,98 euros) y Zamora (30,19 euros).

León precisamente ya ha sido noticia en estas fiestas por un error en la distribución de participaciones del primer premio de la Lotería de Navidad, que en total ascendía a cuatro millones de euros. La comisión de fiestas de Villamanín reconoció que emitió más participaciones de las que correspondían a los décimos realmente adquiridos, lo que obligó a abrir una negociación con los afectados para encontrar una salida.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para repartir el importe disponible de forma proporcional entre todos los agraciados. Según declaraciones recogidas por EFE, la comisión vendió unas 450 participaciones, aunque solo disponía de respaldo para 400, ya que50 carecían de sustentoendécimos premiados. Esto imposibilitó que todos los poseedores de participaciones pudieran cobrar el importe íntegro prometido, que ascendía hasta 80.000 euros por papeleta.

La terminación 0 encabeza la lista de las más veces premiadas en el sorteo, con 22 apariciones en el primer premio, la más reciente en 2021, según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Le sigue el número 7, que ha resultado ganador en 14 ocasiones, la última en 2015. El número 9 suma 13 apariciones, aunque no recibe el primer premio desde 2005, y comparte frecuencia con el número 4, que fue premiado en 2016, 2017 y 2024.

El primer premio otorga 2.000.000 de euros por serie, lo que corresponde a 200.000 euros por décimo. El segundo premio entrega 750.000 euros por serie, equivalente a 75.000 euros por décimo. El tercer premio reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros por décimo. Tanto el primer como el segundo premio están sujetos a retención fiscal, dado que superan los 40.000 euros.

En caso de resultar ganador del primer premio del Sorteo del Niño, es fundamental conservar el décimo en un lugar seguro, ya que constituye el único comprobante válido para reclamar el premio. Se recomienda no doblarlo, no perderlo y evitar exhibirlo en público. Antes de iniciar el proceso de cobro, conviene comprobar el número en las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado para confirmar que efectivamente ha sido premiado.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en las administraciones de lotería. Para importes elevados, como el Gordo, el trámite suele realizarse a través de entidades bancarias autorizadas.

