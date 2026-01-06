A qué hora empieza y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño

Sorteo de la lotería del Niño de 2025. (Europa Press)

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebrará durante el 6 de enero, coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos. Para muchas personas esto supone el final de la Navidad, por lo que es una oportunidad de acabar por todo lo alto.

El evento comenzará a las 12:00 horas y podrá seguirse tanto en la web de Loterías y Apuestas del Estado como en la retransmisión en La 1 de TVE, aunque también podrás informarte en vivo mediante el directo de Infobae.

¿Cuánto dura el sorteo?

A diferencia de la Lotería de Navidad, donde el tiempo estimado del sorteo puede llegar a sobrepasar las cuatro horas, la Lotería del Niño durará, aproximadamente, media hora. Esto se debe a varias razones relacionadas con el formato y la organización.

La cantidad de extracciones parciales es menor. Mientras que en la Lotería de Navidad se van mostrando toda la pedrea, en la del Niño se muestran directamente los premios importantes.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Otro factor que contribuye a la brevedad del sorteo es el sistema de bombos. En este sorteo hay cinco bombos que van del 0 al 9, lo que agiliza el proceso de elección.

Por último, la menor duración también está relacionada con la importancia histórica y cultural del evento. La Lotería de Navidad es un sorteo emblemático que se celebra desde 1812 y que genera una gran expectación mediática, mientras que la Lotería del Niño, aunque significativa, tiene un peso cultural menor y se concibe como un complemento al sorteo navideño.

Cómo prepararse para seguir el sorteo

Aunque la Lotería del Niño es un evento más breve que la de Navidad, la emoción que genera no es menor. Para quienes quieran seguirlo en directo, es recomendable tener a mano los décimos jugados, así como asegurarse de contar con una conexión estable a internet o sintonizar la retransmisión televisiva a tiempo. Esto permite no perder ningún momento de la extracción y conocer los resultados al instante.

Seguir el sorteo en vivo también ofrece la oportunidad de vivir la experiencia junto a familiares y amigos, transformando la espera en un momento de celebración compartida. Muchos hogares convierten este evento en una pequeña tradición, comentando cada número que sale y celebrando incluso los premios menores o los reintegros.

Además, es útil conocer previamente las categorías de premios y la forma en que se distribuyen. Esto ayuda a entender cuándo un décimo ha sido premiado, evitando confusiones y proporcionando una mayor claridad sobre los montos ganados.

Para quienes compran décimos en línea, es importante guardar los comprobantes de compra y verificar que los números registrados coinciden correctamente, ya que cualquier error puede impedir reclamar un premio.