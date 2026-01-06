Lotería del Niño 2026, en directo: horario, números premiados y última hora del sorteo

Una persona con dos décimos de la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

Como ya es tradición desde que fuese institucionalizado en 1941, el 6 de enero, además de abrir los regalos de los Reyes Magos, también se disfruta del día con la Lotería del Niño. Junto a la Lotería de Navidad, el sorteo que hoy se celebra es uno de los más esperados del año. Y, con la misma ilusión, los niños y niñas del colegio madrileño de San Ildefonso aguardan hasta las 12 horas del mediodía para cantar los números. La suerte se repartirá este frío martes de 2026 desde el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

Para todos aquellos que quieran seguirlo en directo, la 1 de RTVE retransmitirá por televisión y de manera online el sorteo, del mismo modo que Infobae lo hará desde este directo. La duración aproximada es de media hora y, para los más apurados, hasta dos horas antes de la lotería (a las 10 horas), pueden adquirirse boletos para el Sorteo del Niño. No es banal, por tanto, escaparse a comprar uno de los boletos que podría entrar en el concurso para repartirse 770 millones de euros.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

En vez de un bombo como hay en la Lotería de Navidad, en esta ocasión habrá cinco de estos utensilios rotatorios desde los que se extraerán números del 0 al 9. A partir de las combinaciones, se formarán los números ganadores de cinco cifras. Otra diferencia con la lotería celebrada el 22 de diciembre es que, en esta ocasión, tan solo los ganadores con el primer (a repartir 200.000 euros por décimo) y segundo premio (75.000 euros por décimo) tributarán un 20% sobre lo que excede los 40.000 euros. Adicionalmente, también se premia a 2 extracciones de 4 cifras, que reparten 350 euros por décimo; a 14 extracciones de 3 cifras, donde tocan 100 euros al boleto; y extracciones de 2 cifras, que otorgan 40 euros por décimo.