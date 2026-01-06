España

Lotería del Niño 2026, en directo: horario, números premiados y última hora del sorteo

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Una persona con dos décimos
Una persona con dos décimos de la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

Como ya es tradición desde que fuese institucionalizado en 1941, el 6 de enero, además de abrir los regalos de los Reyes Magos, también se disfruta del día con la Lotería del Niño. Junto a la Lotería de Navidad, el sorteo que hoy se celebra es uno de los más esperados del año. Y, con la misma ilusión, los niños y niñas del colegio madrileño de San Ildefonso aguardan hasta las 12 horas del mediodía para cantar los números. La suerte se repartirá este frío martes de 2026 desde el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

Para todos aquellos que quieran seguirlo en directo, la 1 de RTVE retransmitirá por televisión y de manera online el sorteo, del mismo modo que Infobae lo hará desde este directo. La duración aproximada es de media hora y, para los más apurados, hasta dos horas antes de la lotería (a las 10 horas), pueden adquirirse boletos para el Sorteo del Niño. No es banal, por tanto, escaparse a comprar uno de los boletos que podría entrar en el concurso para repartirse 770 millones de euros.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

En vez de un bombo como hay en la Lotería de Navidad, en esta ocasión habrá cinco de estos utensilios rotatorios desde los que se extraerán números del 0 al 9. A partir de las combinaciones, se formarán los números ganadores de cinco cifras. Otra diferencia con la lotería celebrada el 22 de diciembre es que, en esta ocasión, tan solo los ganadores con el primer (a repartir 200.000 euros por décimo) y segundo premio (75.000 euros por décimo) tributarán un 20% sobre lo que excede los 40.000 euros. Adicionalmente, también se premia a 2 extracciones de 4 cifras, que reparten 350 euros por décimo; a 14 extracciones de 3 cifras, donde tocan 100 euros al boleto; y extracciones de 2 cifras, que otorgan 40 euros por décimo.

Más de 011 millones de euros han sido consignados para la Lotería del Niño

Más de 911,9 millones de euros han sido consignados este año para el sorteo de la Lotería Nacional, con un promedio de 18,77 euros por habitante, según informa la Agencia EFE. Sin embargo, son muy dispares las costumbres de compra de lotería para el sorteo. Soria encabeza la compra media provincial, alcanzando 60,18 euros por persona, mientras que las regiones que más gastan son Asturias (31,37 euros), Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros) y Cantabria (24,39 euros). Por el contrario, Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42 euros) registran las cifras más bajas, seguidas de Baleares (9,40 euros), Cataluña (12,96 euros) y Canarias (13,67 euros).

La consignación media de 18,77 euros se mantiene estable respecto al año anterior, cuando se situó en 18,20 euros. Los resultados definitivos de ventas solo se sabrán poco antes del sorteo, cuando las administraciones confirmen los décimos vendidos y los que devuelvan a la sociedad estatal.

En cuanto a la historia del sorteo, el número terminado en cero ha sido el más frecuente en el primer premio, con 22 ocasiones, seguido del siete (14 veces), el cuatro (13), el nueve (13), el cinco (12), el dos (11) y el seis (10 veces).

