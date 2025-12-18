España

En qué sorteo se gana más dinero: Lotería de Navidad o Sorteo Extraordinario del Niño

Los dos sorteos emblemáticos de la temporada tienen grandes diferencias tanto en cantidad de premios como de dinero

Las diferencias entre el Sorteo
Las diferencias entre el Sorteo Extraordinario del Niño y la Lotería de Navidad. (Alberto Saiz/AP)

El sorteo de la Lotería de Navidad se ha consolidado como uno de los acontecimientos más esperados en el calendario español por su capacidad para transformar la suerte de miles de personas. Cada 22 de diciembre, millones de españoles participan con la ilusión de obtener alguno de los premios que, en 2024, alcanzaron una suma total de 2.772 millones de euros. Este volumen convierte la tradición navideña en el operador de azar con mayores reembolsos en premios, superando ampliamente a cualquier otra lotería estatal.

Frente al sorteo de Navidad, el Sorteo Extraordinario del Niño se celebra el 6 de enero, ofreciendo un cierre a la temporada de fiestas y una nueva oportunidad para invertir en la esperanza de un “golpe de suerte”. Sin embargo, el volumen de premios dista considerablemente: en la edición de 2024, el Niño repartió un total de 770 millones de euros, cifra sensiblemente inferior a la del sorteo de Navidad.

La diferencia se acentúa aún más en los premios principales. El “Gordo” de la Navidad otorga 400.000 euros por décimo premiado, mientras que el primer premio del Niño se reduce a 200.000 euros. En cuanto al segundo y tercer premio, la distancia entre sorteos sigue siendo notoria: la Navidad concede 125.000 euros al segundo premio y 50.000 euros al tercero, mientras que el Niño destina 75.000 euros y 25.000 euros respectivamente a estas posiciones. Ambos sorteos comparten el precio unitario del décimo y la disponibilidad de 100.000 números, aunque la estrategia de distribución y asignación de premios marca la diferencia en los resultados efectivos para quienes buscan convertir su inversión en una ganancia notable.

Número de premios y probabilidades de ganar

Más allá del volumen económico, una de las preguntas frecuentes entre los jugadores se orienta a cuál de los dos sorteos otorga más premios y si esto influye en la posibilidad real de obtener una ganancia. La respuesta es contundente: en términos de cantidad de premios, el Sorteo del Niño se posiciona como el sorteo con más opciones de obtener algún beneficio. En la edición de 2024, este sorteo distribuyó 37.920 premios, casi el triple que los 15.304 de la Lotería de Navidad.

Lotería de Navidad 2024: la respuesta a las dudas más comunes del sorteo.

Hay un motivo estructural que explica esta diferencia. El Sorteo del Niño asigna un porcentaje mucho más elevado al denominado “reintegro”, que permite a los participantes recuperar la inversión en caso de que la última cifra del número jugado coincida con determinadas extracciones. Así, mientras que la Navidad destina solo un 10% de los premios al reintegro, el Niño eleva este porcentaje a casi 30%, potenciando de manera considerable las opciones de recuperar lo jugado. El sistema de tres reintegros del Niño, basado en coincidencias de la última cifra en diversas extracciones especiales, aporta una distribución mucho más horizontal y reparte premios a un mayor número de décimos.

De acuerdo con las estimaciones matemáticas, la probabilidad de obtener algún tipo de premio en el sorteo del Niño asciende a 7,82%, frente al 5,3% registrado en la Lotería de Navidad, según informa Europa Press. Estas proporciones reflejan que, aunque el monto máximo de los premios principales sea notoriamente inferior, las posibilidades reales de “tener suerte” o, al menos, recuperar la inversión, resultan superiores a comienzos de enero.

