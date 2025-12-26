España

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Algunos afectados han manifestado su intención es recurrir a los tribunales, responsabilizando de la incidencia a los miembros del comité, compuesto en su mayoría por jóvenes

Agraciados con el 'Gordo' del
Agraciados con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 correspondiente al número 79432 celebran su suerte, a 22 de diciembre de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). (Carlos Castro / Europa Press)

La noticia del reparto del ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad ha generado un giro inesperado en Villamanín (León), donde la comisión de fiestas de la localidad ha vendido varias series del número 79.432 que han resultado agraciadas, pero una parte de las papeletas vendidas en participaciones de cinco euros no cuenta con el respaldo de los décimos necesarios. Esta circunstancia ha desatado una gran preocupación entre los portadores de las participaciones, ya que aproximadamente cuatro millones de euros del premio han quedado en el aire, amenazando el cobro final de los premios.

Según fuentes de la Comisión de Fiestas, el origen del problema se encuentra en un fallo durante el proceso de impresión. La comisión imprimió un número de participaciones superior al que correspondía a los décimos gestionados en la administración de loterías de La Pola de Gordón, localidad próxima a Villamanín.

De las participaciones emitidas, cada una de cinco euros, cuatro euros iban destinados íntegramente al comprador como parte del premio -con un máximo potencial de 80.000 euros por papeleta- y un euro se destinaba como donativo para financiar las fiestas patronales, generando así 20.000 euros adicionales para este fin. Sin embargo, solo la comisión que compró los décimos tiene la capacidad de abonar estos premios, lo que limita la operatividad de los ganadores afectados.

La comisión de fiestas descarta actos de mala fe

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Tras detectar el error, la Comisión de Fiestas ha decidido reunir este viernes en el Ayuntamiento de Villamanín a los poseedores de las participaciones agraciadas con el ‘Gordo’, con el objetivo de identificarlos y garantizar la máxima transparencia en el proceso. Así lo han señalado las fuentes de la comisión, insistiendo en que la única intención de la entidad era recaudar fondos para las fiestas patronales, descartando cualquier mala fe.

De acuerdo con la información ofrecida por los organizadores, tras consultar a profesionales jurídicos, la solución propuesta consiste en reducir el importe del premio de cada participación -unos cinco mil euros menos de los 80.000 euros originales- para poder repartir el total entre todos los afectados, garantizando así que nadie quede excluido del cobro por falta de décimos respaldantes.

La propuesta consensuada entre la comisión y los asesores jurídicos se someterá a votación entre los portadores de las papeletas en la reunión convocada en el consistorio. Solo será implantada si recoge un apoyo suficientemente amplio. No obstante, y según han declarado algunas de las personas con participaciones ganadoras, su intención es recurrir a los tribunales, responsabilizando de la incidencia a los miembros del comité, un grupo compuesto en su mayoría por jóvenes y que ronda los diez integrantes.

