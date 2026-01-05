Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los dos motivos por los que más despedirán en 2026”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

El mercado laboral afronta un escenario de cambios constantes, marcados por la digitalización y la transformación de los modelos productivos. Por eso, la incertidumbre sobre la estabilidad en el trabajo preocupa a muchísimos trabajadores. Según el abogado Sebastián Ramírez, los despidos en este 2026 tendrán dos causas principales, que ya pueden identificarse y sobre las que avisa en uno de sus últimos vídeos de TikTok. En la publicación, Ramírez aclara qué conductas pueden llevar a perder el puesto de trabajo y con qué consecuencias legales.

“Estos son los dos motivos por los que más despedirán a trabajadores en 2026 y lo tienes que saber para no hacerlo”, advierte Sebastián Ramírez. El experto insiste en la importancia de conocer la normativa vigente y subraya que los cambios en los hábitos laborales afectan tanto a empleados como a empresas. Según relata, el primer motivo de despido podría ser el incumplimiento grave y repetido por parte del trabajador. “Ausencias injustificadas, lo haces una y otra vez. Llegar tarde, por ejemplo. También desobedecer órdenes que te dan los superiores o utilizar los elementos que te da la empresa, como por ejemplo, el portátil, para otros fines totalmente distintos”, explica el abogado.

Con estas faltas, las empresas pueden justificar la extinción del contrato sin derecho a indemnización. “Evita este tipo de actitudes, ya que te podrías marchar, te podrían echar de la empresa y encima marchándote con cero euros”, recalca el abogado. Y es que la ley permite que la reiteración de este tipo de conductas sean consideradas faltas muy graves, respaldando esta interpretación y dando a los empleadores herramientas legales para actuar ante estas situaciones.

Bajada intencionada del rendimiento

El segundo motivo que señala el jurista es la bajada continuada y demostrable del rendimiento. Según Ramírez, “tiene que haber también una intención por parte del trabajador”. Así, el experto pone como ejemplo la disminución progresiva en la productividad: “Si antes, por ejemplo, hacía (me lo invento) 100 expedientes al mes, poco a poco va bajando y hace 80, 60, 40 y cada vez va bajando, cada vez es menos productivo. Pues tienes que saber que esta también es una causa de despido”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Y este tipo de despidos también pueden tramitarse como procedentes, si la empresa demuestra la existencia de una voluntad deliberada de reducir el rendimiento y si hay pruebas objetivas de esa caída en la productividad. Pero, además, debe existir una tendencia clara y mantenida en el tiempo. El experto señala que los departamentos de recursos humanos cada vez emplean más sistemas de control y evaluación, lo que facilita la documentación de estos casos.

Apropiación indebida o robo, una causa de despido disciplinario inmediato

Y, como motivo adicional, el abogado explica una tercera falta que, aunque no encabeza la lista, considera fundamental para los trabajadores. “Y un punto extra, y es algo que todos los trabajadores tienen que saber, es no coger nada sin permiso del superior o coger algo con otras intenciones. Ya sabéis a lo que me refiero, como por ejemplo, robar pensando que nadie se va a dar cuenta, que las cámaras no te pueden mirar”, remarca Ramírez.

“Tened mucho cuidado, porque esto es una causa de despido justificadísima”, concluye el abogado su vídeo. Desde sus redes sociales, Ramírez recomienda informarse, respetar las normas internas y mantener un comportamiento profesional adecuado para no verse afectados por estas circunstancias.