Juanma Lorente, abogado: “Que la empresa no te dé trabajo durante tu jornada, también es acoso laboral”

La violencia en el entorno laboral suele asociarse con insultos, descalificaciones o gritos, pero existen formas de acoso menos visibles que afectan a miles de trabajadores. El acoso laboral no siempre responde al patrón clásico de hostilidad explícita, sino que la marginación, la falta de tareas o la exclusión sistemática también constituyen conductas que pueden ser denunciadas.

El abogado Juanma Lorente ha hablado en uno de sus últimos vídeos de TikTok de esta realidad menos conocida, y ha afirmado que la ausencia de encargos durante la jornada equivale a acoso laboral. “Que la empresa no te dé trabajo durante tu jornada también es acoso laboral”, sostiene el especialista. Así, Lorente advierte que este tipo de situaciones suelen pasar desapercibidas porque no dejan huellas físicas ni pruebas evidentes.

“Estamos demasiado acostumbrados a identificar el acoso laboral con gritos, insultos, descalificaciones dentro de la oficina”, explica. Según su testimonio, la presión por omisión puede resultar igual de perjudicial y constituye un problema “grave, pero más silencioso”.

Una forma de presión sigilosa

En la publicación de la red social, el letrado relata que ha tenido “clientes que directamente en la empresa, como se lo podía permitir, le dejaban toda su jornada laboral mirando al techo y viendo cómo sus compañeros estaban hasta aquí de trabajo”. Esta práctica, según Lorente, funciona como una táctica de desgaste destinada a minar la autoestima del empleado y forzar su salida de la compañía.

“Es la forma que tiene la empresa de intentar hacerte ver que eres un inútil y que no vales para nada”, denuncia. Para el abogado, el objetivo último es provocar la renuncia voluntaria, para evitar los costes de un despido improcedente. Y no es un fenómeno aislado, ya que el acoso laboral puede adoptar múltiples formas y afectar a sectores muy diversos. Y la privación de funciones o responsabilidades figura entre las prácticas sancionadas, pues “de esa manera intentar que te vayas por tu cuenta de la empresa. Y ojo, esto es gravísimo”, subraya Lorente.

La reacción de los trabajadores

El aislamiento profesional genera en muchos casos una sensación de inutilidad que afecta tanto al rendimiento como al bienestar emocional. “He tenido clientes que incluso le quitaban trabajo a compañeros para intentar tener algo que hacer durante su jornada”, relata Juanma Lorente. El especialista considera “lamentable” este tipo de estrategias y recomienda a quienes las sufren que no permanezcan pasivos. “Si estás en esta situación, muévete, reclama”, aconseja.

La difusión del testimonio de Lorente en redes sociales refleja el interés creciente por visibilizar formas de acoso que, aunque menos estridentes, tienen consecuencias devastadoras. El experto insiste en que la marginación laboral es una forma de violencia psicológica reconocida por la jurisprudencia. “No te lo estás imaginando. Esto es acoso laboral”, concluye el abogado.