España

¿Churros o porras? Estas son las diferencias entre las dos masas fritas por excelencia de la cocina española

La forma y el tamaño son diferencias claras, pero también lo es su lista de ingredientes y su forma de elaboración

Guardar
Diferencias entre churros y porras
Diferencias entre churros y porras (Adobe Stock)

Porras o churros, con chocolate caliente o con un café con leche recién hecho, para desayunar o para merendar. Los pormenores dan igual. Esta tradición, la de acercarnos los fines de semana al puesto de churros más cercano y volver a casa con una docena de estas frutas de sartén recién hechas, es una de las esencias de la cultura española, una costumbre inmutable ante el paso de las décadas.

Pero es precisamente la primera dicotomía mencionada la que divide en dos a España. ¿Churros o porras? ¿Porras o churros? Cada uno tiene sus favoritos entre ambas masas fritas. Porque, aunque vengan de la misma sartén, tengan un sabor parecido y se preparen de forma similar, porras y churros son entidades diferentes, dos opciones que suelen encontrarse en los mismos establecimientos pero que tienen cada una sus amantes y detractores. Para quienes anden perdidos en la diferencia entre ambas, estas son las claves para discernir estas tradicionales frutas de sartén.

Tamaño, forma y corte

La primera y más evidente de las diferencias tiene que ver con el tamaño de cada una de estas delicias, tanto en largo como en grosor. Las porras son más grandes en todos estos aspectos, tanto más largas como más pesadas y gruesas que el churro común.

Además, son diferentes en su forma, aunque en este aspecto no se siga una norma homogénea en todo el territorio nacional. Lo más frecuente en lo que a porras se refiere es que estas sean alargados y algo curvos, elaborándose en forma de rosca y cortándose esta en trozos muy similares.

Porras y churros, dos caras
Porras y churros, dos caras de la misma moneda (Adobe Stock)

Menos claro queda cómo se suelen formar y cortar los churros. En contraposición a las porras, estos se sirven con forma de lazo en una gran parte de España, una figura de espiral estriada que se une en sus extremos. Sin embargo, en zonas de Andalucía y la Región de Murcia, los churros se cocinan también en forma de rosca, y se cortan rectos como las porras.

Textura e ingredientes

Aunque las diferencias más notorias entre churros y porras se observan desde el primer vistazo, por el tamaño, forma y grosor ya mencionados, la auténtica clave está en su textura. Las porras, además de ser más largas y gruesas, suelen quedar infladas y esponjosas que los churros habituales. Esto ocurre por una razón sencilla; la proporción de ingredientes cambia respecto a los churros: mientras los churros se preparan con una masa más densa y compacta, resultado de mayor cantidad de harina, la de las porras incorpora más agua, lo que les confiere una estructura interna más aireada.

La otra gran clave la encontramos en un ingrediente extra de una enorme importancia. Mientras que los churros se elaboran con la sencillísima combinación de agua, harina y sal, las porras incorporan uno más: bien levadura química o bien bicarbonato sódico. Esto implica que la masa ha de reposar durante un breve tiempo, que permite a los químicos actuar para conseguir así esta textura aireada tan característica de las famosísimas porras.

Denominaciones según la zona

Sobre churros y porras hay mucha tinta derramada. Pero, aun así, sería difícil establecer un mapa exacto de cómo se comen en cada parte de España, incluso menos aún de cómo se denominan cada una de sus versiones.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

En el caso de Madrid y zonas aledañas, sí se hace distinción entre ambos, hablando de churros (los pequeños) y porras (los grandes). En otros lugares, como es el caso de Valencia, Castilla-La Mancha o algunas zonas de Andalucía, se denomina simplemente ‘churro’ a ambos formatos, tanto a lo que aquí hemos definido como churro como las clásicas porras. Para diferenciarlos, hablaríamos simplemente de churros grandes y churros pequeños.

Pero es que incluso dentro de una misma comunidad existen diferencias a la hora de nombrarlo. En Andalucía, por ejemplo, dependiendo del pueblo en el que te encuentres, puedes encontrarte con expresiones diferentes. Por ejemplo, hablan de churros de masa (porras) y churros de papa (churros).

Temas Relacionados

Productos EspañaPostresChurrosEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Gabriel Aedo, dermatólogo: “Si el acné se quitara cuando dejas de comer azúcar, lo tratarían los nutricionistas”

El experto profundiza en todos los factores que favorecen la aparición de granos

Gabriel Aedo, dermatólogo: “Si el

Un tribunal declara improcedente el despido de un trabajador por llamar “ladrón” a su jefe fuera del horario laboral

La sentencia considera que el insulto ocurrió en una charla privada por WhatsApp y no en el entorno laboral, lo que invalida la sanción

Un tribunal declara improcedente el

Rodrigo Arteaga, doctor: “Si te cuesta dormir mucho tiempo seguido, el problema muchas veces no es la cama, es la cena”

Despertarse constantemente durante la noche, evita obtener un descanso necesario después de una jornada estresante y energética

Rodrigo Arteaga, doctor: “Si te

Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

La investigación, iniciada en marzo de 2025, ha destapado una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en rutas internacionales de autobús

Detienen a 15 conductores de

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este 5 de enero

Desde cómics hasta suspenso, estas historias disponibles en Amazon se han convertido en el tema de conversación de los lectores españoles

Libros España: los títulos más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a 15 conductores de

Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los dos motivos por los que más despedirán en 2026”

Un tribunal declara improcedente el despido de un trabajador por llamar “ladrón” a su jefe fuera del horario laboral

El origen de la Lotería del Niño: una tradición centenaria que se celebra cada día de Reyes

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 5 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Se viraliza la llegada de

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC