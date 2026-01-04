España

Seis alimentos para bajar la presión arterial después de las navidades

Si eres una de esas personas que ha comido de más, estos alimentos pueden ayudarte a regular tus marcadores

Guardar
Imahem con diferentes alimentos. (Imagen
Imahem con diferentes alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La época navideña es un momento del año en el que es habitual tener numerosas reuniones familiares y quedar con tus amigos para comer. Esto, en muchas ocasiones, suele repercutir en nuestra dieta, descuidando tanto lo que comemos como las cantidades.

Aunque sea algo normal, estos excesos pueden afectar a nuestra salud, por lo que es importante cuidar y regular nuestros marcadores corporales. Una de las consecuencias más habituales es que la tensión suba.

La tensión arterial elevada, o hipertensión, puede parecer algo puntual, pero si se mantiene durante mucho tiempo, aumenta significativamente el riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca.

Además, una presión arterial alta constante puede afectar otros órganos, incluyendo los riñones, la vista y el cerebro, e incluso contribuir a la aparición de diabetes. Por este mismo motivo, es importante regular los niveles y una de las formas más eficaces es hacerlo con la alimentación.

Alimentos para bajar la presión arterial

El ajo es un verdadero aliado para la presión arterial gracias a sus propiedades vasodilatadoras, que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Esto reduce la tensión que el corazón debe ejercer para bombear sangre.

Puedes consumirlo crudo, en cápsulas o como condimento en tus comidas. Incorporar ajo a diario, incluso en pequeñas cantidades, puede contribuir a mantener los valores de presión arterial dentro de rangos saludables.

El limón es rico en vitamina C y antioxidantes, compuestos que fortalecen y mantienen la elasticidad de los vasos sanguíneos. Beber un vaso de agua con zumo de un limón por la mañana no solo ayuda a hidratarte tras el descanso nocturno, sino que también aporta un impulso antioxidante que favorece la salud cardiovascular y puede contribuir a reducir la presión arterial.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

El apio contiene ftalidas, compuestos que relajan las paredes arteriales, lo que mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la presión arterial. Puedes incorporarlo en ensaladas o batidos. Consumido de manera regular, el apio es un alimento sencillo y efectivo para ayudar a controlar la hipertensión de forma natural.

Los plátanos son una fuente excelente de potasio, un mineral fundamental para equilibrar los niveles de sodio en el organismo y reducir la tensión en las arterias. Comer un plátano al día puede ser una manera muy eficaz de cuidar tu corazón y ayudar a que la presión arterial se mantenga estable, especialmente después de comidas ricas en sal durante las fiestas.

El chocolate negro, con alto contenido de cacao (mínimo 70%), contiene flavonoides que mejoran la circulación y ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Una pequeña porción diaria puede ser tanto un placer como un apoyo a tu presión arterial. Eso sí, es importante elegir chocolate puro y sin exceso de azúcar para obtener los beneficios sin añadir calorías vacías.

Por último, el té verde es otra opción. Famoso por su contenido de antioxidantes y catequinas, que favorecen la salud de los vasos sanguíneos y ayudan a regular la presión arterial. Beber una o dos tazas al día puede mejorar la función cardiovascular y aportar un efecto relajante, ideal para contrarrestar el estrés y los excesos de las fiestas.

Temas Relacionados

TensiónAlimentación SaludableFrutasVerdurasEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

Solo transmite datos cuando se activa y deja de hacerlo al apagarse. Así se garantiza que nadie pueda conocer la ubicación del conductor si este no lo desea

La Guardia Civil explica cinco

Ranking de Prime Video en España: estas son las series más vistas del momento

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Ranking de Prime Video en

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: 59 incidencias en Andalucía con desbordamientos, incomunicaciones y rescates

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en nueve comunidades autónomas este domingo

Última hora del temporal de

Muere un streamer tras aceptar un reto de consumo de cocaína y alcohol: amigo de Simón Pérez, el exasesor inmobiliario de las hipotecas a tipo fijo

Sergio Jiménez Ramos trasladó su actividad a grupos privados al haber sido expulsado previamente de plataformas como Kick, Dlive y Pump.fun

Muere un streamer tras aceptar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil explica cinco

La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga”

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

España es independiente del petróleo venezolano: no recibe nada desde marzo y antes solo representaba el 2% del total

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 4 enero

Torre Sevilla cambia de manos: la gestora Argis se hace con el rascacielos más alto de Andalucía

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026