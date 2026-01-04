Seis alimentos para bajar la presión arterial después de las navidades

Imahem con diferentes alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La época navideña es un momento del año en el que es habitual tener numerosas reuniones familiares y quedar con tus amigos para comer. Esto, en muchas ocasiones, suele repercutir en nuestra dieta, descuidando tanto lo que comemos como las cantidades.

Aunque sea algo normal, estos excesos pueden afectar a nuestra salud, por lo que es importante cuidar y regular nuestros marcadores corporales. Una de las consecuencias más habituales es que la tensión suba.

La tensión arterial elevada, o hipertensión, puede parecer algo puntual, pero si se mantiene durante mucho tiempo, aumenta significativamente el riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca.

Además, una presión arterial alta constante puede afectar otros órganos, incluyendo los riñones, la vista y el cerebro, e incluso contribuir a la aparición de diabetes. Por este mismo motivo, es importante regular los niveles y una de las formas más eficaces es hacerlo con la alimentación.

Alimentos para bajar la presión arterial

El ajo es un verdadero aliado para la presión arterial gracias a sus propiedades vasodilatadoras, que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Esto reduce la tensión que el corazón debe ejercer para bombear sangre.

Puedes consumirlo crudo, en cápsulas o como condimento en tus comidas. Incorporar ajo a diario, incluso en pequeñas cantidades, puede contribuir a mantener los valores de presión arterial dentro de rangos saludables.

El limón es rico en vitamina C y antioxidantes, compuestos que fortalecen y mantienen la elasticidad de los vasos sanguíneos. Beber un vaso de agua con zumo de un limón por la mañana no solo ayuda a hidratarte tras el descanso nocturno, sino que también aporta un impulso antioxidante que favorece la salud cardiovascular y puede contribuir a reducir la presión arterial.

El apio contiene ftalidas, compuestos que relajan las paredes arteriales, lo que mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la presión arterial. Puedes incorporarlo en ensaladas o batidos. Consumido de manera regular, el apio es un alimento sencillo y efectivo para ayudar a controlar la hipertensión de forma natural.

Los plátanos son una fuente excelente de potasio, un mineral fundamental para equilibrar los niveles de sodio en el organismo y reducir la tensión en las arterias. Comer un plátano al día puede ser una manera muy eficaz de cuidar tu corazón y ayudar a que la presión arterial se mantenga estable, especialmente después de comidas ricas en sal durante las fiestas.

El chocolate negro, con alto contenido de cacao (mínimo 70%), contiene flavonoides que mejoran la circulación y ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Una pequeña porción diaria puede ser tanto un placer como un apoyo a tu presión arterial. Eso sí, es importante elegir chocolate puro y sin exceso de azúcar para obtener los beneficios sin añadir calorías vacías.

Por último, el té verde es otra opción. Famoso por su contenido de antioxidantes y catequinas, que favorecen la salud de los vasos sanguíneos y ayudan a regular la presión arterial. Beber una o dos tazas al día puede mejorar la función cardiovascular y aportar un efecto relajante, ideal para contrarrestar el estrés y los excesos de las fiestas.