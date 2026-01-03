Quiénes son los ‘dueños de la Navidad’ en España: las empresas familiares de turrones, luces y cava que facturan millones de euros durante las fiestas

Una mujer empuja su carrito lleno de regalos y alimentos típicos de la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad en España lleva nombres propios que trascienden el consumo estacional. Empresas familiares y grandes grupos empresariales concentran el control de los productos y servicios más emblemáticos de estas fiestas: desde el turrón y el chocolate hasta las luces que iluminan las ciudades. El dominio de estos sectores reside en manos de apellidos que han convertido la tradición navideña en un negocio de millones de euros, con estrategias de diversificación y expansión internacional para asegurar su liderazgo más allá del mes de diciembre.

Entre los protagonistas de este fenómeno destacan las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil, principales accionistas de El Corte Inglés, el gigante de la distribución que cada año marca el inicio de la campaña navideña con sus escaparates y catálogos. La influencia de los Álvarez Guil se refleja tanto en el reparto accionarial como en la gestión ejecutiva de la compañía, una de las mayores fortunas familiares del país. Junto a ellas, apellidos como López Donaire (Delaviuda), Soler Coloma (Sanchis Mira, Antiu Xixona) y Ximénez (Iluminaciones Ximénez) definen el mapa de los verdaderos ‘dueños’ de la Navidad en España.

El Corte Inglés, heredar el éxito navideño

El Corte Inglés, fundado en Madrid tras la adquisición de una sastrería en 1935, ha mantenido su control dentro del entorno familiar durante generaciones. Tras la muerte de Isidoro Álvarez, la presidencia y el mayor paquete accionarial pasaron a sus hijas adoptivas, Marta y Cristina Álvarez Guil, quienes ostentan casi el 90% de las acciones a través de la sociedad Cartera de Valores IASA.

La gestión de las Álvarez Guil se caracteriza por un perfil bajo ante los medios y una apuesta por la profesionalización, con Marta como presidenta desde julio de 2019 y Cristina al frente de la División de Empresas. Además, el trabajo formativo de su padre fue clave, haciendo que sus hijas comenzaran en la parte baja de la compañía y trabajaran en el mayor número de departamentos posibles antes de asumir la gestión total.

En 2023, Cartera de Valores IASA cobró un dividendo de 24,6 millones de euros de El Corte Inglés, situando a Marta y Cristina como las principales beneficiarias de la rentabilidad del grupo. La dirección ejecutiva se articula actualmente a través de una comisión delegada de cinco miembros, encabezada por Marta Álvarez. El modelo de negocio se ha adaptado a los retos de la digitalización, la omnicanalidad y la diversificación en sectores como supermercados, agencias de viajes y servicios integrales.

La vinculación familiar se consolida a través de alianzas matrimoniales con otras grandes fortunas: Marta Álvarez está casada con Juan Claudio Abelló y Gamazo, hijo del financiero Juan Abelló, y Cristina con Iñaki Álvarez-Valdés y Flórez de Quiñones, CEO de Astex. El reparto del patrimonio familiar se divide entre las dos hermanas (44,8% cada una) y un 11,64% en manos de César Álvarez, hermano de Isidoro, de acuerdo con datos de la propia compañía.

Delaviuda: tradición, expansión y legado familiar

El turrón y los dulces navideños forman parte del ADN de Delaviuda Confectionery Group, cuyo origen se remonta a 1927 en Sonseca (Toledo). Fundada por María Rojas y Manuel López, la empresa creció bajo la dirección de su hijo Alfredo, quien consolidó la marca y amplió la producción a nivel nacional. En los años 90, Manuel López Donaire, tercera generación familiar y actual presidente, impulsó una nueva etapa de crecimiento mediante adquisiciones estratégicas, como la compra de El Almendro en 1996.

La dirección ejecutiva recae desde 2022 en Isabel Sánchez Ruiz, profesional ajena a la saga familiar pero con más de una década en la firma. Desde su dirección, Sánchez Ruiz busca “que las ventas de todo año alcancen el 75% del total facturado”, con el objetivo de reducir la dependencia de la campaña navideña. La compañía produce unas 17.000 toneladas de dulces al año y exporta a 70 países, con una facturación estimada de 138,8 millones de euros en 2024.

La cuarta generación de la familia López Donaire sigue involucrada en el negocio y la empresa se ha diversificado hacia la explotación de almendros con el proyecto Almendralia, para asegurar la trazabilidad de la materia prima. En el último año, Delaviuda adquirió la empresa Cacao Sampaka, especializada en chocolate premium, como parte de su estrategia de internacionalización y desestacionalización.

Sanchis Mira: el turrón de Jijona y la fuerza de las marcas blancas

La localidad alicantina de Jijona alberga las fábricas de Sanchis Mira, grupo propietario de marcas históricas como Antiu Xixona y La Fama, además de proveedor exclusivo de turrones y chocolates para Mercadona bajo la marca Hacendado. Bajo la presidencia de César Miguel Soler Coloma, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido, con una facturación de 145 millones de euros en el último ejercicio, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Sanchis Mira ha centrado su expansión en el segmento de chocolates, que ya supera al turrón tradicional en volumen de producción. De acuerdo con el presidente, “incluso dentro de la categoría de turrones, los que incorporan cacao son los que más crecen”. En 2022, el grupo adquirió una participación mayoritaria en Chocolates Clavileño, reforzando su apuesta por la innovación y la ampliación de capacidades productivas.

La empresa, cuyo origen se remonta a 1863, produce más de 23 millones de kilos de dulces al año y da empleo a más de 500 personas en plena campaña. Hoy mantiene el espíritu artesanal del turrón de Jijona, combinando tradición y modernización en sus procesos, con una fuerte implantación en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.

La estructura societaria agrupa a varias filiales, como Helberica, Almendras del Sol y Hermanos López Lloret. El consejo de administración, presidido por Soler Coloma, cuenta con miembros de varias familias históricas del sector, consolidando una red de alianzas y fusiones que refuerzan su posición en el sector de turrones y dulces navideños. Gracias a sus buenas decisiones, Sanchis Mira facturó 145 millones de euros en 2024, un 13% más que el año anterior según las cuentas presentadas por la compañía.

Iluminaciones Ximénez: el brillo familiar que recorre el mundo

Desde Puente Genil, en Córdoba, las luces que decoran las principales ciudades españolas —y de otros países— tienen sello propio. Iluminaciones Ximénez, fundada en 1945 por Francisco Jiménez Carmona, se ha convertido en líder europeo en la instalación de iluminación navideña. La empresa, que opera como negocio familiar, cuenta con Mariano Ximénez al frente de la tercera generación.

La compañía factura más de 40 millones de euros anuales y registró un crecimiento del 15% en 2024. Cada año, instala 70 millones de luces LED en más de 600 ciudades, entre ellas Madrid, Tokio, Londres, Oslo y Chicago. La firma se apoya en una filial, Ilméx, para la distribución y venta de sus productos, y asiste a las ferias internacionales más relevantes del sector.

La adaptación tecnológica ha sido clave para Ximénez: la transición al LED y la inversión en I+D permitieron mantener la competitividad ante las exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética. La empresa trabaja en tres turnos durante la campaña navideña y emplea a varias generaciones de la familia, manteniendo la propiedad y la gestión en ese ámbito.

Las cifras que rodean a estos grupos ilustran la magnitud del negocio navideño en España. El Corte Inglés y los fabricantes de turrón gestionan ingresos de cientos de millones y emplean a miles de trabajadores en temporada alta. En todas ellas, el liderazgo familiar se ha transmitido a través de las generaciones, lo que hace pensar que la historia de sus apellidos quedará ligada por siempre a la Navidad en el país.