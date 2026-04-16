Muere a los 13 años María Caamaño, la ‘Princesa Guerrera Futbolera’: tenía un sarcoma de Ewing

Muere a los 13 años María Caamaño, la 'Princesa Guerrera Futbolera'. (Imágenes de @mariacmfutbolera/Instagram y @SEFutbol/X)

Este jueves 16 de abril, María Caamaño, conocida como la “Princesa Guerrera Futbolera”, ha fallecido a los 13 años a consecuencia del sarcoma de Ewing del que fue diagnosticada cuando tenía 7. La noticia ha sido difundida esta mañana a través de las redes sociales de la menor, que utilizaba frecuentemente para mostrar su pasión por el fútbol y los avances de su enfermedad.

“Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RÍA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando”, escribían sus familiares a través de su cuenta de Instagram.

La salmantina luchó contra el sarcoma de Ewing durante 2392 días, un agresivo cáncer que afecta a niños y adultos jóvenes, siendo el sarcoma óseo más común. “Como padres y hermana de M4RÍA queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido, y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días”.

En su mensaje difundido a través de redes sociales, los familiares de la joven han recordado que “sin investigación no hay vida”, destacando la importancia de que se sigan destinando recursos a luchar contra esta y otras enfermedades. De hecho, junto al torero Gonzalo Caballero, la salmantina fundó La Sonrisa de M4ría, una asociación benéfica con el objetivo de conseguir fondos para la investigación del sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer.

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