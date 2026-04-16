El Gobierno levanta el confinamiento de las aves de corral en toda España: mejora la situación de la gripe aviar en el país

El Gobierno levanta el confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar en todo el territorio español. (Freepik)

Desde este jueves 16 abril, las medidas que mantenían el confinamiento de las aves de corral a consecuencia de la gripe aviar se levantan en todo el territorio español. Así lo ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un comunicado, en el que ha señalado que la enfermedad presenta una evolución favorable.

El pasado 1 de abril ya se produjo un desconfinamiento parcial, “a tenor de la evolución de la enfermedad en España y en las zonas de origen de los movimientos de aves migratorias y ante la previsión de temperaturas”. Así, estas medidas se mantuvieron en humedales y en un total de 1.201 municipios que se encontraban dentro de las zonas declaradas de especial riesgo y vigilancia. La orden ministerial, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) permite levantar las restricciones también en estas áreas.

Pese a la buena evolución de la situación epidemiológica de la gripe aviar durante las últimas semanas, el MAPA recuerda la importancia de continuar manteniendo las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. De esta manera, deben evitarse los contactos con las aves silvestres y reforzarse la vigilancia pasiva para que no se produzcan nuevos contagios y brotes.

Imagen de archivo de gallinas. (Gustavo Valiente/Europa Press)

Así, ante cualquier sospecha de enfermedad, especialmente en aves domésticas, se insta a realizar la notificación pertinente a los servicios veterinarios oficiales.

España es país libre desde febrero

Este levantamiento total del confinamiento se realiza cinco meses después de que el MAPA lo decretase el pasado 13 de noviembre de 2025 para todas las aves de corral que se crían al aire libre en nuestro país.

Desde el mes de febrero, España cuenta con el estatus de país libre frente a la Influenza Aviar, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. Pese a este estatus, las medidas de confinamiento se mantenían en nuestro país por la situación de alto riesgo a causa de los movimientos de aves migratorias desde zonas de Europa con alta incidencia de la enfermedad, como es el caso de Alemania.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

Este estatus de país libre frente a la gripe aviar permite que en la actualidad no existan restricciones para los movimientos de aves y sus productos para el comercio nacional e intracomunitario.

El MAPA destaca que las medidas adoptadas han demostrado gran eficacia: “Desde su entrada en vigor, tan solo se habían visto afectadas por la influenza aviar en España dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida —en diciembre de 2025 y enero de 2026—, a pesar del alto riesgo de introducción de la enfermedad durante los últimos meses, con un elevado número de casos detectados en aves silvestres".

Desde el Ministerio de Luis Planas, una vez más recuerdan que el virus “no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos”. Pese a esto, debido a que la enfermedad es zoonótica —puede transmitirse de animales a humanos si existe un contacto estrecho entre ellos—, también recomiendan “minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo”.