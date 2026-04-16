España

El Gobierno levanta el confinamiento de las aves de corral en toda España: mejora la situación de la gripe aviar en el país

Las restricciones se mantenían en humedales y en 1.201 municipios que se encontraban dentro de las zonas de especial riesgo y vigilancia

Guardar
Una gallina blanca y una marrón tras una verja de metal
El Gobierno levanta el confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar en todo el territorio español. (Freepik)

Desde este jueves 16 abril, las medidas que mantenían el confinamiento de las aves de corral a consecuencia de la gripe aviar se levantan en todo el territorio español. Así lo ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un comunicado, en el que ha señalado que la enfermedad presenta una evolución favorable.

El pasado 1 de abril ya se produjo un desconfinamiento parcial, “a tenor de la evolución de la enfermedad en España y en las zonas de origen de los movimientos de aves migratorias y ante la previsión de temperaturas”. Así, estas medidas se mantuvieron en humedales y en un total de 1.201 municipios que se encontraban dentro de las zonas declaradas de especial riesgo y vigilancia. La orden ministerial, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) permite levantar las restricciones también en estas áreas.

Pese a la buena evolución de la situación epidemiológica de la gripe aviar durante las últimas semanas, el MAPA recuerda la importancia de continuar manteniendo las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. De esta manera, deben evitarse los contactos con las aves silvestres y reforzarse la vigilancia pasiva para que no se produzcan nuevos contagios y brotes.

Una gallina blanca se sostiene sobre una pata en una granja
Imagen de archivo de gallinas. (Gustavo Valiente/Europa Press)

Así, ante cualquier sospecha de enfermedad, especialmente en aves domésticas, se insta a realizar la notificación pertinente a los servicios veterinarios oficiales.

España es país libre desde febrero

Este levantamiento total del confinamiento se realiza cinco meses después de que el MAPA lo decretase el pasado 13 de noviembre de 2025 para todas las aves de corral que se crían al aire libre en nuestro país.

Desde el mes de febrero, España cuenta con el estatus de país libre frente a la Influenza Aviar, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. Pese a este estatus, las medidas de confinamiento se mantenían en nuestro país por la situación de alto riesgo a causa de los movimientos de aves migratorias desde zonas de Europa con alta incidencia de la enfermedad, como es el caso de Alemania.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

Este estatus de país libre frente a la gripe aviar permite que en la actualidad no existan restricciones para los movimientos de aves y sus productos para el comercio nacional e intracomunitario.

El MAPA destaca que las medidas adoptadas han demostrado gran eficacia: “Desde su entrada en vigor, tan solo se habían visto afectadas por la influenza aviar en España dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida —en diciembre de 2025 y enero de 2026—, a pesar del alto riesgo de introducción de la enfermedad durante los últimos meses, con un elevado número de casos detectados en aves silvestres".

Desde el Ministerio de Luis Planas, una vez más recuerdan que el virus “no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos”. Pese a esto, debido a que la enfermedad es zoonótica —puede transmitirse de animales a humanos si existe un contacto estrecho entre ellos—, también recomiendan “minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo”.

Temas Relacionados

Enfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaAnimalesGanadería en EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Los españoles podrán detectar las llamadas comerciales antes de descolgar a partir de octubre: las empresas usarán siempre el prefijo 400

Una nueva normativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública obligará a las empresas a emplear solo la nueva numeración

Los españoles podrán detectar las llamadas comerciales antes de descolgar a partir de octubre: las empresas usarán siempre el prefijo 400

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 abril

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 abril

Muere a los 13 años María Caamaño, la ‘Princesa Guerrera Futbolera’: tenía un sarcoma de Ewing

La menor, gran aficionada al fútbol, fue diagnosticada de la enfermedad con 7 años

Muere a los 13 años María Caamaño, la ‘Princesa Guerrera Futbolera’: tenía un sarcoma de Ewing

Corpus Christi en Cibeles y una vigilia para los jóvenes: el papa León XIV confirma sus primeros actos en Madrid

La visita de León XIV a España es la primera de un pontífice desde Benedicto XVI

Corpus Christi en Cibeles y una vigilia para los jóvenes: el papa León XIV confirma sus primeros actos en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

El Congreso afea el oscurantismo de las agendas públicas de los diputados en sus reuniones con lobbies o “grupos de intéres”

Qué significa acelerar cuando el semáforo está en ámbar, según la psicología

ECONOMÍA

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern