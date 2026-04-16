Corpus Christi en Cibeles y una vigilia para los jóvenes: el papa León XIV confirma sus primeros actos en Madrid

Imagen de archivo del papa León XIV. (Europa Press)

La visita del papa León XIV a España está cada vez más cerca. El pontífice planea aterrizar en Madrid el próximo 6 de junio, donde comenzará su viaje por el país, que le llevará a Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

A la espera de la llegada de León XIV, los organizadores de la visita ya han confirmado cuáles serán los primeros actos del papa en España. El primer día de su viaje, el sábado 6 de junio, el pontífice celebrará una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid, en pleno Paseo de la Castellana.

Al día siguiente, domingo 7 de junio, presidirá la celebración de la Santa Misa y una procesión eucarística en la Plaza de Cibeles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya adelantaba hace unos días que Cibeles sería el escenario de “un acto histórico” durante la visita del papa. “El papa León XIV trasladará su mensaje de esperanza a miles de personas desde el corazón de nuestra ciudad. Nos preparamos para vivir un momento único con gran ilusión”, expresó en sus redes sociales el edil.

En la IV Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, un mensaje del pontífice también adelantaba un posible encuentro en la céntrica plaza. “Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio”, leía el mensaje de León XIV.