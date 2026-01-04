España

La nieve llega a Madrid: estas son las zonas del área metropolitana y de la Sierra en las que más nevará

La borrasca Francis y la masa de aire ártico que cubrirán de un manto blanco el interior del país han llevado a la Aemet a activar los avisos para este domingo y para el lunes

Un hombre camina por la nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La borrasca Francis ya está causando estragos en la península y se espera que, junto a la masa de aire ártico, cubra con un manto blanco en interior del país. Ante esta previsión, la Comunidad de Madrid ya se prepara para la llegada de la nieve durante la noche de este domingo y el lunes. El Ejecutivo regional ha activado la situación operativa O de su Plan de Inclemencias Invernales tras la activación del aviso amarillo por nevadas que se ha ampliado también a la zona metropolitana y Henares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por nevadas al área metropolitana de Madrid de cara al lunes con previsión de nieve en cotas bajas y con acumulados de hasta 2 centímetros. En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 10 horas. Según ha informado Emergencias Madrid, la ciudad ha activado también el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en su nivel de alerta y seguimiento (situación operativa 0) y recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos a zonas afectadas

Para este domingo se mantiene el aviso amarillo por nieve en la Sierra entre las 15 y las 24 horas, y seguirá activo el lunes hasta las 10 horas con acumulados de hasta 5 centímetros. Además, la Sierra estará también en aviso amarillo por bajas temperaturas que podrán alcanzar los -7 grados hasta las nueve de la mañana.

Las nevadas se intensifica en lunes

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que el lunes se alcance el punto álgido de este episodio. “Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota”, advierte la Aemet en un comunicado.

También podrá nevar débilmente en zonas bajas del centro peninsular, con menores impactos asociados. Por otro lado, el viento de componente norte sobre la fachada cantábrica ocasionaría una intensificación de las nevadas a partir de mediodía, con cotas en torno a los 400 metros. En cuanto a los espesores, según detalla el organismo meteorológico, se podrían alcanzar localmente los 5 centímetros en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana, así como en el entorno de las sierras prelitorales catalanas y de Pirineos.

