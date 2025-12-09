España

La Guardia Civil advierte del peligro de la nieve en la carretera: “Las condiciones para conducir cambian de inmediato”

En su canal de TikTok, agentes del cuerpo de seguridad elaboran unas recomendaciones a seguir si se circula por calzadas con nieve

Los cuerpos de seguridad advierten
Los cuerpos de seguridad advierten en su canal de TikTok sobre el tiempo cambiante en carreteras. / Freepick

A menos de 15 días de entrar en el invierno, los cuerpos de seguridad advierten en sus redes sociales sobre la peligrosidad de no llevar consigo los utensilios adecuados en el coche en caso de hacer una escapada. Con las bajas temperaturas y la entrada de frentes fríos, puede encontrarse nieve en la calzada y no siempre se conoce cómo actuar adecuadamente al respecto.

“Cuando la nieve aparece en las carreteras, las condiciones para conducir cambian de inmediato”, asegura una policía de la Guardia Civil en el canal de TikTok del cuerpo policial. Por ello, da unas indicaciones para mantenerse seguros al volante. Estas, afirma la agente, ayudarán “a conducir con tranquilidad y evitar siniestros viales”. En el perfil de su red social suelen ofrecer diversas recomendaciones para la conducción segura en caso de nevada.

Los agentes llamaron a la ciudadanía a revisar el vehículo antes de salir, prestando especial atención a los neumáticos, las luces y el líquido anticongelante. Según los consejos difundidos, resulta esencial utilizar cadenas o neumáticos de invierno en las zonas donde la presencia de nieve lo requiera. Para ello, es importante ser previsor y portar el material de antemano, tanto como sea necesario.

Los miembros de la Guardia Civil recomendaron también consultar tanto el estado de las carreteras como la previsión meteorológica a través de fuentes oficiales y con cierta regularidad. Además, en el vídeo de TikTok, la Guardia Civil aboga por evitar los desplazamientos en caso de avisos por nieve. “Adecua la velocidad a las condiciones de la vía y evita volantazos y frenazos bruscos”, recordaron en la publicación.

Fuentes del cuerpo subrayaron la necesidad de extremar la precaución en puentes, zonas sombrías y durante las primeras horas de la mañana. Frente a la posibilidad de quedar atrapado en la nieve, aconsejaron permanecer en el interior del vehículo si no existe un refugio cercano. “Enciende la calefacción de modo intermitente para no quedarte sin combustible y revisa el tubo de escape que esté despejado para evitar cualquier peligro”, indicaron. Finalmente, los agentes solicitaron a los conductores respetar la distancia y no adelantar a los vehículos de mantenimiento, ya que, de esta manera, se “facilita el trabajo de quitanieves y mantenimiento”. Por ello, los agentes instan a “no adelantarlos y respetar la distancia”, concluyeron los representantes de la Guardia Civil.

Qué no hacer cuando hay nieve en la carretera

Ante la previsión de nevadas en varias provincias, suelen activarse protocolos de actuación al respecto, lo que ha incrementado la atención sobre la seguridad vial en condiciones de nieve y hielo. La reducción de la adherencia en carreteras nevadas multiplica el riesgo de accidentes, por lo que revisar neumáticos, batería, parabrisas, escobillas y contar con un kit de emergencia resulta esencial antes de salir.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

Durante la conducción, se recomienda emplear marchas largas y evitar maniobras bruscas. Es importante controlar la velocidad en pendientes, utilizar las luces adecuadas y no confiarse aunque haya pasado un quitanieves. Disponer de neumáticos de invierno o cadenas se considera indispensable para quienes transitan por zonas con nieve, permitiendo desplazamientos más seguros y reduciendo el riesgo de incidentes.

