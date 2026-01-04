La borrasca Francis y una masa de aire ártico dejarán nieve “a cualquier cota” en estas regiones de España, según la Aemet

Estación de esquí de La Molina durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025. (Lorena Sopêna / Europa Press)

España va a asistir en los próximos días a la tormenta perfecta. Por un lado, de suroeste a norteste de la península, se desplaza la borrasca Francis, que ya ha empezado a dejar precipitaciones a su paso. Por otro, de norte a sur, avanza una masa de aire ártico que va a provocar que se desplome el termómetro y la cota de nieve. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado un aviso especial por las lluvias y nevadas que ya caen y las que se esperan durante las próximas jornadas.

Este domingo, la borrasca se desplaza desde el suroeste hacia el Mediterráneo y con ella llegan las precipitaciones, que serán intensas en el sur y sudeste peninsular. A su vez, la penetración de la masa ártica por el norte ha bajado el mercurio y la cota de nieve, de manera que la Aemet no descarta “nevadas localmente moderadas a cualquier altitud en puntos de la cordillera Cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte, sistema Central y cara norte de Pirineos, trasladándose al final del día hacia la Ibérica sur”.

Con esta previsión, la Aemet ha activado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la mitad del país. En concreto, en siete comunidades autónomas y en Ceuta. En Andalucía, el aviso naranja -que supone “riesgo importante”- por lluvias permanece activo en el Estrecho, en Cádiz, por acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. El resto de la provincia el nivel de avisos es amarillo -que implica “riesgo bajo”-. La comarca malagueña de Sol y Guadalhorce también está en nivel naranja por acumulados de hasta 100 litros en 12 horas. En la misma provincia, la región de Ronda mantiene el aviso amarillo, de igual modo que el levante almeriense.

En la Comunidad Valenciana, la las lluvias ponen en aviso naranja al litoral norte de Alicante, tras el registro de una precipitación acumulada en doce horas de 114 litros por metro cuadrado, una alerta que se desactivará a las 12:00 horas. Todo el litoral de esa provincia tiene aviso amarillo por fenómenos costeros. El sur de la provincia de Valencia también mantiene el nivel amarillo por lluvias con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. El nivel amarillo también se ha activado por fenómenos costeros en Girona y en Galicia.

Dónde va a nevar este domingo

La nieve activa avisos amarillos en cinco comunidades autónomas. En Castilla y León afecta a zonas Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. En esa comunidad, las mayores acumulaciones de nieve se esperan en el Sistema Central de Soria y Segovia, donde se puede llegar a 10 centímetros de espesor, y 8 centímetros en la Ibérica de Burgos y Soria.

En Aragón, el aviso afecta a Teruel (Albarracín y Jiloca) y a la Ibérica zaragozana, donde la acumulación de nieve en 24 horas sería de 5 centímetros. Hay aviso amarillo también en La Rioja, en concreto en la Ibérica, por acumulados de nieve de ocho centímetros en 24 horas.

La previsión de acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas ponen también el aviso amarillo a Castilla-La Mancha, que se limita a la Serranía y Parameras de Molina en Guadalajara; y la sierra de la Comunidad de Madrid.

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 4 de enero de 2026. (Aemet)

Las nevadas se intensifica en lunes

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que el lunes se alcance el punto álgido de este episodio. “Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota”, advierte la Aemet en un comunicado

También podrá nevar débilmente en zonas bajas del centro peninsular, con menores impactos asociados. Por otro lado, el viento de componente norte sobre la fachada cantábrica ocasionaría una intensificación de las nevadas a partir de mediodía, con cotas en torno a los 400 metros. En cuanto a los espesores, según detalla el organismo meteorológico, se podrían alcanzar localmente los 5 centímetros en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana, así como en el entorno de las sierras prelitorales catalanas y de Pirineos.

Mapa de alertas meteorológicas para el lunes, 5 de enero de 2026. (Aemet)

De cara al martes, la borrasca Francis tenderá a debilitarse a medida que se desplaza hacia el Mediterráneo central, por lo que las nevadas remitirían a primeras horas en el tercio este y cuadrante sudeste peninsular. Sin embargo, se espera que continúen en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte, ascendiendo la cota a lo largo de la tarde.